Правительство Якутии потребовало от организаторов профобразования более полно учитывать и даже упреждать потребности рынка труда при подготовке кадров.

Такое заявление и.о. первого вице-премьера Кирилл Бычков сделал на заседании координационного комитета содействия занятости населения, посвященном внедрению в регионе национальной системы квалификаций. Он подчеркнул, что от принятия этой системы должна быть практическая польза в виде трудоустройства жителей республики на промышленных предприятиях. Пока же при обилии средних специальных учебных заведений компании ежегодно завозят в республику десятки тысяч вахтовиков.

По словам Бычкова, учреждения системы профобразования "медленно переходят на новые тренды, слабо реагируют на запросы отраслевиков и не стремятся актуализировать учебные планы". Более того, председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин на этом заседании отметил, что даже конкретные заявки, поданные работодателями на подготовку специалистов в той или иной отрасли, исполняются не всегда.

Система профобразования республики хронически отстает от меняющихся потребностей рынка труда, хотя в регионе вроде бы есть все структуры, которые должны ее ориентировать.

- Очень важно давать упреждающую оценку потребности в работниках той или иной специальности. Не тогда, когда она стала дефицитной, а для того, чтобы был промежуток времени, позволяющий восполнить потребность в работниках, - Кирилл Бычков адресовал эти слова… Центру опережающей профессиональной подготовки РС(Я).

Так совпало, что заседание комитета прошло в день, когда в "РГ" вышла публикация "Предел кадров" (выпуск "Экономика Дальнего Востока" за 18 июня). Речь в ней шла как раз о том, что в регионе никак не могут наладить упреждающее обучение профессиям, которые будут востребованы завтра. Лишь со становлением каждой новой отрасли (а это процесс долгий, планируемый) начинается переподготовка кадров под нее. А пока местные переучиваются, вахтовики зарабатывают хорошие деньги. Это совпадение - свидетельство не просто остроты, но перезревания проблемы до такой степени, что ее одинаково видно со всех сторон.