На экс-министра культуры Мордовии возбудили еще два уголовных дела

Арестованный по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами бывший министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Анатолий Чушкин стал фигурантом еще двух уголовных дел.

Как сообщил в четверг Следственный комитет по региону, помимо хищения бюджетных средств на 3,5 миллиона рублей, подозреваемому инкриминируются еще два эпизода - общий ущерб по ним составил 885 тысяч рублей.

Напомним, что Анатолий Чушкин возглавлял ведомство с 2013-го по декабрь 2019 года. Резонансное уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-чиновника было возбуждено в феврале. По данным следствия, в 2018 году региональный минкульт выделил деньги на ремонт нескольких объектов в столице Мордовии. А затем при содействии руководителя министерства под видом выполнения и оплаты работ на двух объектах было похищено 3,5 миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что этот эпизод был не единственным.

- Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемым совершены хищения бюджетных средств с апреля 2017-го по февраль 2018 года в сумме 235 тысяч и с апреля по ноябрь 2018 года в сумме 650 тысяч рублей, - уточнили в СУ СК РФ по РМ. - Денежные средства были похищены путем обмана под видом оказания коммерческой организацией услуг питания в рамках реализации проектов, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества.

В действительности же эти услуги не оказывались, а деньги были переданы чиновнику.

Суд продлил срок ареста обвиняемому до десятого августа. Расследование продолжается.