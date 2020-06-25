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25.06.2020 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: МЧС по Нижегородской области Фото: МЧС по Нижегородской области
Фото: МЧС по Нижегородской области

Около 20:15 открытое горение на площади 500 квадратных метров в литературном музее имени Горького было ликвидировано. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба главного управления МЧС по Республике Дагестан
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По данным ведомства, частично обрушились чердачные перекрытия. Жертв и пострадавших нет. Из здания был эвакуирован один человек - охранник. Также пожарные сумели вынести из горящего музея различные культурные ценности.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова, в здании было скрытое горение, которое вырвалось на кровлю. "В причинах будем разбираться после ликвидации. Скрытое горение могло быть в любом месте и развиваться в замкнутом пространстве в любую сторону", - пояснил он.

Напомним, информация о возгорании в Литературном музее на улице Минина поступила сегодня около 17:20. По последним данным, от МЧС в тушении пожара задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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