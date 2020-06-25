Открытое горение в нижегородском Литературном музее ликвидировали

Около 20:15 открытое горение на площади 500 квадратных метров в литературном музее имени Горького было ликвидировано. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, частично обрушились чердачные перекрытия. Жертв и пострадавших нет. Из здания был эвакуирован один человек - охранник. Также пожарные сумели вынести из горящего музея различные культурные ценности.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Валерия Синькова, в здании было скрытое горение, которое вырвалось на кровлю. "В причинах будем разбираться после ликвидации. Скрытое горение могло быть в любом месте и развиваться в замкнутом пространстве в любую сторону", - пояснил он.

Напомним, информация о возгорании в Литературном музее на улице Минина поступила сегодня около 17:20. По последним данным, от МЧС в тушении пожара задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.