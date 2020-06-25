В Омске завершаются общественные обсуждения генерального плана города до 2040 года.

Перспективное развитие промышленного мегаполиса ориентировано на сохранение экологии. Поэтому скоростные дороги в Омске строить не будут, приоритет отдадут общественному транспорту. Предусмотрено расширить трамвайную сеть и протянуть сотни километров велодорожек.

Впервые благодаря интернету главный градостроительный документ оказался доступен всем омичам, которые уже внесли в проект более двухсот замечаний и предложений. Горожане, особенно живущие на окраинах, хотят иметь в шаговой доступности парки, скверы, остановки, стадионы, досуговые центры.

- Основой проекта стала полицентричность, которая как раз и предполагает наличие в каждом микрорайоне инфраструктуры комфорта с зонами отдыха, развлечений, ресторанами, кинотеатрами, - пояснил вице-мэр Омска Михаил Губин.

От предусмотренного действующим генпланом строительства дороги-дублера улицы Красный Путь, которая соединила бы речной порт и Городок Нефтяников, авторы проекта отказались, полагая, что омичи испытывают большую потребность в прогулках по набережной, нежели в магистрали, способной разгрузить дорожную сеть.

В Омске есть пример Иртышской набережной, которую расширили за счет реки и тем самым освободили достаточно места не только для автодороги, но для и парковой зоны с тренажерами, прогулочными и спортивными дорожками и живописными лужайками. Сейчас это одно из любимых мест отдыха горожан. Однако аналогичный дорогостоящий проект, который оценивался минимум в два миллиарда рублей, для муниципального бюджета неподъемен.

Зато в областном центре будут развивать сеть велодорожек - через двадцать лет ее общая протяженность достигнет 260 километров. От речного порта до студенческого городка, где в перспективе появится кампус, по словам Михаила Губина, на велосипеде можно будет проехать даже зимой.

Несмотря на то, что региональные власти настроены вынести воздушные ворота за городскую черту, в генплане остается аэропорт Центральный. Правда, в схеме территориального планирования предусмотрен вариант появления на месте нынешних взлетно-посадочных полос общественно-делового центра.

Остаются в генплане и объекты недостроенного метро, хотя от самой подземки решено отказаться. Между тем на консервацию необходимо ежегодно выделять деньги, это должно быть учтено стратегическим документом. Скоростного трамвая, призванного заметить метро, в новой версии генплана сначала не было. Однако, учитывая мнения горожан, разработчики внесли в проект соответствующие изменения, предусмотрев и использование построенных объектов метрополитена.

- Трамвай может стать важной составляющей развития экологичного транспорта в городе, - полагает руководитель отдела транспортной инфраструктуры института территориального планирования (ИТП) "Град" Константин Васенко. - Это должен быть современный, бесшумный, удобный электротранспорт с низкопольными вагонами.

Поэтому подвижной состав требует основательного обновления. Необходимо построить 65 километров пути, еще 60 - реконструировать. Также нужны новое трамвайное депо на левобережье, два путепровода, одиннадцать транспортно-пересадочных узлов и 210 новых остановочных пунктов.

Частный сектор, на который приходится треть жилых кварталов города, проектировщики пока решили оставить индивидуальным застройщикам. Сносить его - слишком неподъемная для муниципального бюджета задача. Но будущие малоэтажки должны органично вписываться в современную городскую среду.

- Мы предлагаем выкупать земельные участки для строительства двух-трехэтажных жилых домов, первые этажи в которых займут офисы, магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Это будет способствовать благоустройству и повышению комфорта жизни в частном секторе, - поясняет гендиректор ИТП "Град" Илья Бальцер.

Тем не менее в зонах сноса ветхого и аварийного жилья должны появиться и высотные новостройки - за счет реновации можно возвести более пяти миллионов квадратных метров. Еще один резерв для городской застройки - бывшие промзоны, а также неиспользуемые участки, находящиеся в государственной собственности. Здесь может появиться еще около восьми миллионов "квадратов" жилья.

Городские парламентарии уже одобрили концепцию изменений в генплан Омска. До 2 июля этого года горожане еще могут внести свои предложения, окончательную версию документа горсовет рассмотрит осенью.

Тем временем

ИТП "Град" и Сибирская государственная автодорожная академия заключили соглашение об открытии на базе вуза нового направления подготовки студентов по специальности "Градостроительство". Это поможет решить острую кадровую проблему, сохраняющуюся в отрасли последнее десятилетие.