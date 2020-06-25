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25.06.2020 07:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Проверка на дорожках

Кто ответит за дорогостоящее, но непригодное покрытие на барнаульском стадионе?
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 136(8190)
Публикация о новых легкоатлетических дорожках на барнаульском стадионе "Динамо", оказавшихся непригодными для профессиональных занятий спортом ("Российская газета - Неделя - Сибирь" N 125 от 10.06.2020), вызвала большой резонанс.

Алтайская краевая организация спортивного общества "Динамо" отреагировала разъяснениями на сайте своего футбольного клуба. Во-первых, покрытие, выпускаемое в Смоленской области, обеспечивает амортизацию и прочность в соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), "но оно предназначено именно для массового, непрофессионального спорта". Во-вторых, "стадион, построенный около 80 лет назад, изначально не подходит по количеству существующих дорожек для проведения официальных соревнований, внесенных в календарные планы по легкой атлетике, а может быть использован для проведения мероприятий физкультурной направленности". В-третьих, "на легкоатлетических виражах смогут заниматься воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва, учащиеся спортшкол", а также несколько других категорий любителей здорового образа жизни. В-четвертых, "экспертам" пожелали "заняться делом": "Вместо того чтобы критиковать проекты федерального значения, пользуясь своим авторитетом, они могли бы обратиться в ВФЛА или другие партнерские организации с просьбой о выделении современного покрытия мирового стандарта для Алтайского края".

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Вообще-то стадион в его нынешнем виде построили на излете 1960-х годов, и его легкоатлетическому сектору недавно исполнилось пятьдесят, но никак не восемьдесят лет. Другие разъяснения корреспондент "РГ" попросил прокомментировать заслуженного тренера России Сергея Клевцова - главного тренера сборной края по легкой атлетике и наставника знаменитого барьерного спринтера Сергея Шубенкова.

- Мы с Шубенковым сразу обозначили свою позицию: хуже, чем было, не стало. Да, с дорожками, как сказал Сергей, получился "косяк", и жаль, что по ним нельзя бегать в шиповках. Да, мы надеялись, что "Динамо" можно задействовать в большей степени и полноценно готовиться к Олимпиаде в Токио. Но что вышло, то вышло, будем дальше бегать по трибунным ступенькам, - отметил Клевцов. - Что касается конкретных замечаний, то на моей памяти на "Динамо" проходили такие представительные соревнования, как Сибириада, Политехниада вузов Сибири и Дальнего Востока, не говоря уже о стартах краевого уровня. Но сейчас речь даже не о соревнованиях - нам, по большому счету, тренироваться негде. Даже стадион "Лабиринт", построенный в 2014 году, не отвечает нуждам "королевы спорта" - нет в достаточном количестве легкоатлетических секторов.

Сергея Клевцова удивил посыл про воспитанников Алтайского училища олимпийского резерва.

- Почитайте устав АУОР - в нем говорится о подготовке резерва национальной сборной. Его учащимся в шиповках надо бегать, а не кедах. Но если по этим дорожкам нельзя в шиповках, то они никак не могут соответствовать "стандартам ИААФ". А по поводу призыва к "экспертам" скажу следующее. Мы с Шубенковым как раз занимаемся своим делом: завоеваны четыре медали чемпионатов мира и семь - чемпионатов Европы. Тем, кто не в курсе, сообщаю: ВФЛА - общественная организация, и никому никаких покрытий она не выделяет.

По мнению заслуженного тренера России, казус с хлипкими дорожками можно было исправить, нанеся "броню" - защитный слой. Такой выход нашли в Бердске Новосибирской области, где собираются строить новый стадион на 1 500 зрителей.

- Мы получили по федеральной программе "Спорт - норма жизни" схожее полотно. Показали легкоатлетам - те объяснили, что в шиповках бегать нельзя. Естественно, начали задавать вопросы областному минспорта и поставщику. Как я понял, той сметы, которая была изначально, на защитное покрытие просто не хватило. Нам пообещали, что броня на дорожки будет нанесена во время укладки и войдет в отдельную смету. Будем контролировать, - сообщил корреспонденту "РГ" старший инструктор-методист отдела физической культуры и спорта администрации Бердска Иван Бабуров.

В таких ситуациях неуместна народная мудрость про то, что дареному коню в зубы не смотрят. Если речь идет о семи миллионах рублей (стоимость дорожек), то еще как надо смотреть. Корреспондент "РГ" отправил запрос министру спорта Алтайского края Алексею Перфильеву: почему его ведомство не поинтересовалось, по примеру коллег из Бердска, мнением профессионалов о функционале полученных дорожек и понесет ли кто-нибудь ответственность?

В официальном ответе, подписанном замминистра Юрием Самсоненко, ответов на эти вопросы мы не нашли. Зато удалось узнать, что "закупочная процедура в форме электронного аукциона была совместной, поскольку проводилась для нескольких субъектов РФ". В 2019 году ее организатором выступило управление физкультуры и спорта Орловской области, при этом "внесение изменений в техническое задание по условиям совместной закупки со стороны региональных спортивных ведомств не допускается". То есть виноватых как бы и нет? Хотя, согласитесь, странно, что регионалам нельзя что-либо менять в техзадании. Это как покупать на футбольную команду бутсы одного размера.

Профессиональное покрытие нужно не только и не столько Сергею Шубенкову, имеющему возможность тренироваться и в манеже ЦСКА, и на базе в Новогорске, и в Адлере с Краснодаром. Оно необходимо всем, кто в крае профессионально занимается легкой атлетикой. Представительство алтайских легкоатлетов в сборных России всех возрастов растет, а на главном стадионе региона хотят развивать массовый спорт. Где тут государственный подход, где элементарный здравый смысл? Физкультурой можно заниматься где угодно - в лесу и парках, на школьных и частных стадионах.

Фото: iStock
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- А "Динамо" - место "намоленное", здесь выросло несколько поколений выдающихся легкоатлетов начиная с Натальи Шубенковой, Галины Шульженко, Елены Вольф и заканчивая современными мастерами во главе с Сергеем Шубенковым и Полиной Миллер, - говорит Сергей Клевцов.

В последнем абзаце письма из краевого спортивного ведомства указывается, что минспорта "готово учесть мнение спортивной общественности, оценить ситуацию, связанную с возможностью проведения тренировок спортсменов в профессиональной спортивной обуви на стадионе "Динамо", и рассмотреть возможность бронирования многофункциональных легкоатлетических беговых дорожек".

Значит, не зря "РГ" и эксперты подняли эту тему? Только бронировать надо быстрее - скоро должен возобновиться футбольный сезон. И как бы игроки, выбегая на дорожки для подачи угловых и вброса мяча из аутов, не попортили их шипами бутс.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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