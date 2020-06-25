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25.06.2020 06:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Орган на самоизоляции

Кузбасские музыканты приняли участие в международном онлайн-фестивале
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 137(8191)
Одиннадцать концертов в рамках первого Международного органного фестиваля "Века и пространства" провела на своих интернет-площадках Государственная филармония Кузбасса имени Бориса Штоколова. Специально для фестиваля организаторы приобрели две профессиональные видеокамеры.

- Учитывая большой интерес к трансляциям наших органных концертов в прямом эфире, мы решили в условиях самоизоляции предоставить зрителям возможность побывать в лучших органных и концертных залах мира, - отметила директор филармонии Людмила Пилипчук.

Фото: Istock
Названы лауреаты онлайн-конкурса молодых пианистов

За неделю известные органисты исполнили обширный и разнообразный репертуар - от эпохи барокко до наших дней. Так, во время трансляции из зала Московской консерватории лауреат международных конкурсов Константин Волостнов представил программу "Орган: Симфоническая фантазия". Главный органист монастырского собора Мури в Швейцарии Йоханнес Штробль сыграл на одном из пяти здешних старинных органов. Он был построен знаменитыми мастерами Йозефом и Виктором Фердинандом Боссард в 1743 году.

Трансляция из концертного зала "Гевандхауз" в Лейпциге порадовала выступлением профессора Михаэля Шенхайта, исполнившего произведения Баха, Шумана и Мендельсона-Бартольди. А Чайковский и Сен-Санс прозвучали для гостей онлайн-фестиваля под сводами Кафедрального магистрального собора Святых детей Хусто и Пастора на родине Сервантеса - в испанском городе Алькала-де-Энарес..

Кемерово, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Новосибирск, Париж, Милан, Томск, Екатеринбург… Фестиваль, столь разнообразный в географическом отношении, стал достойным финалом концертного сезона. Однако в филармонии надеются, что новый сезон начнется уже не в дистанционном режиме.

Фото: youtube.com
Хор кузбасской филармонии записал песню в поддержку врачей

По данным кузбасского министерства культуры и национальной политики, только за два с половиной месяца вынужденного простоя учреждения культуры региона недополучили почти 280 миллионов рублей. Это произошло в том числе и из-за отмены гастролей творческих коллективов.

Не состоялся традиционный Московский пасхальный фестиваль, благодаря которому в Кемерово ежегодно приезжает симфонический оркестр Мариинского театра оперы и балета под управлением Валерия Гергиева. Участвуя в Межрегиональном онлайн-форуме "КУЛЬТУРАНАДОМ - новая реальность", маэстро подчеркнул, что обязательно приедет в регионы Сибири со своим оркестром.

Прямая речь

Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра:

- Я не отменял наши выступления, а просто просил их перенести, отложить до августа или сентября. И еще хотелось бы продолжить практику выступлений сибирских коллективов в Санкт-Петербурге. У нас уже были с концертами омский и новосибирский симфонические оркестры. Я жду новых встреч, новой работы и нового расширения наших возможностей.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово COVID-19. Мы справимся!

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