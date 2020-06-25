Новости

В Хабаровском крае нашли место крушения советского бомбардировщика 07:10
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на плоту 06:41
Граждане Южной Кореи и Ганы похищены с судна у берегов Бенина 06:39
Митинг президента США в Талсе обернулся карантином для сотрудников спецслужб 06:26
На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "удар" с воздуха 06:11
В Благовещенске зафиксирован температурный антирекорд 05:52
Жители Камчатки смогут посетить Кроноцкий заповедник по льготам 05:29
Природные пожары на Камчатке охватили площадь более 70 тыс га 05:26
На Дальнем Востоке началось голосование по поправкам в Конституцию РФ 05:26
Госдеп возобновит выдачу американцам паспортов для поездок за рубеж 05:17
Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета 04:57
Власти Марокко объявили об очередном снятии санитарных ограничений 04:41
Число жертв мощного землетрясения в Мексике увеличилось до 10 04:21
Пентагон сообщил о гибели американского военного в Иордании 04:05
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 03:56
Спасатели обнаружили вещи пропавших на Камчатке моряков 03:39
Пушков объяснил причину выхода США из ДРСМД 03:35
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе 03:32
В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня 03:04
В России может сократиться число трудовых мигрантов 03:00
В США вынесено новое обвинительное заключение против Ассанжа 02:55
Трамп пообещал до конца недели подписать указ о защите памятников 02:07
В ОАЭ завершена всеобщая дезинфекция общественных мест 01:29
США объявили о запуске очередного военного спутника с борта МКС 01:26
В США суточная заболеваемость COVID-19 превысила апрельские данные 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В большинстве школ страны коронавирус не дает провести выпускные балы. Пандемия перечеркнула все планы - даже наряды подобрать негде, по-прежнему во многих регионах закрыты кафе и рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Но праздник все равно будет. Так какие сегодня возможны варианты? Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, как в этом году пройдут школьные выпускные балы.

"Алые паруса" проплывут в эфире

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Очные выпускные пройдут в 12 регионах России

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге обычно отмечают в самую белую ночь. Концертная программа на Дворцовой в этом году должна была бы состояться с 20 на 21 июня, а после - уникальное водно-пиротехническое шоу с участием символа праздника выпускников петербургских школ - романтического фрегата под алыми парусами. Но и "Алые паруса" в этом году пройдут онлайн. Торжество перенесли на 27 июня - день проведения Всероссийского выпускного. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

В Крыму выпускные балы пройдут в формате телеэфира. Традиционного вальса на школьном дворе и празднования в ресторанах, увы, не будет. А в Саратовской области вообще решили отменить традиционный ежегодный фестиваль для выпускников "Роза ветров" с салютом и вечерним концертом. Поэтому в местной полиции не исключают, что у некоторых родителей появится соблазн провести "подпольные" выпускные балы. Однако нарушителей, как загодя предупредили в ГУ МВД по региону, ждет административное наказание.

Доживем до августа

Попрощаться с одноклассниками и учителями и по традиции встретить рассвет на набережной Иртыша не получится пока и у школьников Омска. В регионе выпускной вообще решили перенести на август. После того как будут сданы все экзамены. В Министерстве образования области отметили, что и аттестаты могут вручить выпускникам повторно - на этот раз в торжественной обстановке.

А самый необычный выпускной в Омской области пройдет в Большеатмасской средней школе, где в этом году всего одна выпускница - Кристина Прусакова.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Как пройдет Всероссийский выпускной для студентов и школьников

- Кристина в любом случае без праздника не останется, - рассказала "РГ" директор школы Вера Пууц. - Как только разрешат - мы ее поздравим. Учителя и дети из других классов готовят для нее настоящий концерт. Обязательно будет торт и подарок от школы, связанный с историей. Кристина увлекается этим предметом и собирается поступать на истфак и работать учителем.

В Пензенской области тоже планируют провести выпускной с настоящим вальсом после сдачи ЕГЭ. Но окончательная дата будет зависеть от эпидобстановки.

Спасти принцессу от дракона

К онлайн-формату выпускники Ставропольского края готовятся даже активнее, чем к классическому. В курортном Железноводске, например, бал будет состоять из онлайн-марафонов, квестов, селфи-конкурсов и квизов.

Выпускные вечера пройдут в школах в онлайн-режиме

- Каждый класс работает над своим контентом. Фантазия у ребят очень богатая - запланировано, например, спасение принцессы от дракона, будет настоящая детективная история, - рассказали "РГ" в администрации Железноводска.

В Ульяновске онлайн-трансляция прощания выпускников со школой продлится весь день. Будет организовано включение школ из различных уголков региона, будут демонстрироваться выступления и флешмобы.

И будет бал!

Среди тех немногих школ, где выпускной бал все же состоится, это интернат в селе Гыда на Ямале. И сам Ямал с ненецкого переводится как край света, а школа и вовсе расположена на самой крайней северной точке на Карском море.

Здесь учатся дети оленеводов-кочевников, к родителям в тундру их доставляют вертолетом только на каникулы. Когда началась пандемия было решено оставить восемь учеников выпускных классов в интернате, чтобы они смогли лучше подготовиться к ЕГЭ. Они продолжали там жить и учиться с соблюдением всех санитарных норм.

Так что 27 июня у них пройдет самый настоящий выпускной. Девушки будут в бальных платьях, парни в строгих костюмах.

- Часть номеров запланированы на ненецком языке, ребята исполнят и национальные танцы, - говорит директор школы Андрей Андриишин. - Половина наших ребят представители коренных народов Севера, живут в далекой тундре. Вот только в этом году родители не смогут прийти к детям на выпускной.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Республика Крым ПФО Саратовская область СФО Омская область СФО Омская область Омск COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

В Гидрометцентре дали прогноз по температурным аномалиям до конца июня
Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID
Япония отказалась размещать американские комплексы ПРО