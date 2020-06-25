В большинстве школ страны коронавирус не дает провести выпускные балы. Пандемия перечеркнула все планы - даже наряды подобрать негде, по-прежнему во многих регионах закрыты кафе и рестораны, запрещены массовые мероприятия.

Но праздник все равно будет. Так какие сегодня возможны варианты? Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, как в этом году пройдут школьные выпускные балы.

"Алые паруса" проплывут в эфире

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге обычно отмечают в самую белую ночь. Концертная программа на Дворцовой в этом году должна была бы состояться с 20 на 21 июня, а после - уникальное водно-пиротехническое шоу с участием символа праздника выпускников петербургских школ - романтического фрегата под алыми парусами. Но и "Алые паруса" в этом году пройдут онлайн. Торжество перенесли на 27 июня - день проведения Всероссийского выпускного. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

В Крыму выпускные балы пройдут в формате телеэфира. Традиционного вальса на школьном дворе и празднования в ресторанах, увы, не будет. А в Саратовской области вообще решили отменить традиционный ежегодный фестиваль для выпускников "Роза ветров" с салютом и вечерним концертом. Поэтому в местной полиции не исключают, что у некоторых родителей появится соблазн провести "подпольные" выпускные балы. Однако нарушителей, как загодя предупредили в ГУ МВД по региону, ждет административное наказание.

Доживем до августа

Попрощаться с одноклассниками и учителями и по традиции встретить рассвет на набережной Иртыша не получится пока и у школьников Омска. В регионе выпускной вообще решили перенести на август. После того как будут сданы все экзамены. В Министерстве образования области отметили, что и аттестаты могут вручить выпускникам повторно - на этот раз в торжественной обстановке.

А самый необычный выпускной в Омской области пройдет в Большеатмасской средней школе, где в этом году всего одна выпускница - Кристина Прусакова.

- Кристина в любом случае без праздника не останется, - рассказала "РГ" директор школы Вера Пууц. - Как только разрешат - мы ее поздравим. Учителя и дети из других классов готовят для нее настоящий концерт. Обязательно будет торт и подарок от школы, связанный с историей. Кристина увлекается этим предметом и собирается поступать на истфак и работать учителем.

В Пензенской области тоже планируют провести выпускной с настоящим вальсом после сдачи ЕГЭ. Но окончательная дата будет зависеть от эпидобстановки.

Спасти принцессу от дракона

К онлайн-формату выпускники Ставропольского края готовятся даже активнее, чем к классическому. В курортном Железноводске, например, бал будет состоять из онлайн-марафонов, квестов, селфи-конкурсов и квизов.

- Каждый класс работает над своим контентом. Фантазия у ребят очень богатая - запланировано, например, спасение принцессы от дракона, будет настоящая детективная история, - рассказали "РГ" в администрации Железноводска.

В Ульяновске онлайн-трансляция прощания выпускников со школой продлится весь день. Будет организовано включение школ из различных уголков региона, будут демонстрироваться выступления и флешмобы.

И будет бал!

Среди тех немногих школ, где выпускной бал все же состоится, это интернат в селе Гыда на Ямале. И сам Ямал с ненецкого переводится как край света, а школа и вовсе расположена на самой крайней северной точке на Карском море.

Здесь учатся дети оленеводов-кочевников, к родителям в тундру их доставляют вертолетом только на каникулы. Когда началась пандемия было решено оставить восемь учеников выпускных классов в интернате, чтобы они смогли лучше подготовиться к ЕГЭ. Они продолжали там жить и учиться с соблюдением всех санитарных норм.

Так что 27 июня у них пройдет самый настоящий выпускной. Девушки будут в бальных платьях, парни в строгих костюмах.

- Часть номеров запланированы на ненецком языке, ребята исполнят и национальные танцы, - говорит директор школы Андрей Андриишин. - Половина наших ребят представители коренных народов Севера, живут в далекой тундре. Вот только в этом году родители не смогут прийти к детям на выпускной.

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