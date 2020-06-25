Петербуржца оштрафовали за объявление о продаже ребенка

Прокуратура Приморского района провела проверку по факту размещения в интернете объявления о ребенке, которого предлагалось "отдать в хорошие руки", сообщает прокуратура Северной столицы.

На сайте ведомства уточняется, что такое объявление на сайте "Авито" разместил сожитель матери мальчика. Он якобы сделал это в воспитательных целях, чтобы приструнить шалуна, на самом деле никому ребенка передавать не планировал - ни даром, ни за деньги.

После вмешательства прокуратуры с семьей несовершеннолетнего была проведена работа, с ним состоялись разъяснительные беседы в органах учреждений системы профилактики.

А за попытку, пусть и мнимой, торговли ребенком мужчина-"шутник" по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 3000 рублей, пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.