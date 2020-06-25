В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая потеряла туфлю, но не сбилась и продолжила идти строевым шагом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа по Балтийскому флоту.

"Золушкой" оказалась 26-летний мичман Ксения Кальчинская. Она четыре года служит фельдшером зенитно-ракетного полка противовоздушной обороны Балтфлота. Вчера девушка участвовала в параде в третий раз.

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов вручил Ксении памятную медаль командующего, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров.