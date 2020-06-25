В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе

В Петербурге с 28 июня гражданам разрешат ходить в парки и скверы, а также посещать детские площадки. А с 29 июня заработает зоопарк и дворцы бракосочетаний, откроются летние кафе, сообщает администрация Северной столицы.

Эпидемическая обстановка в Петербурге по-прежнему остается непростой, поэтому горожанам стоит быть готовыми к некоторым ограничениям.

В частности, в парках откроют только зоны для прогулок и детские площадки. Аттракционы останутся закрытыми, нельзя будет, например, взять лодку на прокат. Заработают точки питания, но и здесь есть свои ограничения. Мороженое в заводской упаковке будут продавать свободно, а, например, тележки с мороженным в шариках пока работать не будут. Тоже самое и с другими продуктами - можно будет купить только еду в заводской упаковке.

В парках и скверах будет проводиться ежедневная дезинфекция. Зоопарк также будет работать с ограничениями, в частности, павильоны пока останутся закрытыми.

Влюбленные наконец смогут пожениться в торжественной обстановке, правда, в администрации города обращают внимание на то, что в зале дворца бракосочетаний смогут находиться не более десяти посетителей, включая жениха и невесту.

Начнут работу летние кафе. Но каждое предприятие общественного питания, которое готово поставить веранду на улице, должно принять стандарт безопасности и получить QR-код, который подтверждает этот факт. Базовые требования следующие: персонал должен быть в масках и перчатках, а столики необходимо расставлять таким образом, чтобы посетители находились друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.