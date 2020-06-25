Постановление правительства Санкт-Петербурга от 25 июня 2020 года № 462 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах но противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2, 2-7, 2-10.1, 2-10.2 и 2-10.3 постановления слова "По 28.06.2020" заменить словами "По 12.07.2020".

1.2. В пункте 2.1.4 постановления слова "букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок," исключить.

1.3. Пункт 2.1.4 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на зоологические парки площадью более 5 га".

1.4. Пункт 2.1.8 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на оказание услуг общественного питания исключительно в сезонных объектах общественного питания (временных сооружениях, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе), а также на оказание услуг общественного питания стационарными предприятиями общественного питания исключительно с использованием уличной мебели, включая зонты, за исключением случаев расположения указанных сезонных объектов общественного питания и стационарных предприятий общественного питания на территориях парков, садов, скверов".

1.5. В пункте 2.1.10 постановления:

1.5.1. Слова ", предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга" исключить.

1.5.2. После слов "за исключением косметических услуг (по предварительной записи)" дополнить словами ", услуг маникюра, педикюра (по предварительной записи)".

1.6. Пункты 2.1.12, 2.1.13, 16-4, 16-4.1 и 16-4.2 постановления и приложение №2 к постановлению исключить.

1.7. Пункт 2-1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на торжественную регистрацию брака при условии обеспечения соблюдения органом записи актов гражданского состояния следующих требований:

соблюдения стандарта безопасной деятельности, утвержденного Комитетом по делам записи актов гражданского состояния по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;

одновременного нахождения в помещении, в котором осуществляется государственная регистрация заключения брака, не более 10 человек, за исключением должностных лиц органа записи актов гражданского состояния;

осуществления дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещений, в которых осуществляется регистрация брака, после каждой церемонии бракосочетания;

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию воздуха, ежедневная дезинфекция систем вентиляции и кондиционеров, антисептическая обработка рук при входе в помещения)".

1.8. Пункт 2-2 постановления дополнить словами ", за исключением социальных услуг, указанных в пункте 13-3 постановления".

1.9. Абзац второй пункта 2-5.1 постановления после слов "(в части исключительно помывочных зон)" дополнить словами ", услуг общественного питания исключительно с использованием сезонных объектов общественного питания (временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе), а также услуг общественного питания стационарными предприятиями общественного питания исключительно с использованием уличной мебели, включая зонты, за исключением случаев расположения указанных сезонных объектов общественного питания

и стационарных предприятий общественного питания на территориях парков, садов, скверов), услуг маникюра, педикюра (по предварительной записи), а также на деятельность зоологических парков площадью более 5 га".

1.10. Пункт 2-5.6 постановления после слов "парикмахерские услуги" дополнить словами ", услуги маникюра, педикюра (по предварительной записи), услуги общественного питания исключительно с использованием сезонных объектов общественного питания (временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе), а также услуги общественного питания стационарными предприятиями общественного питания исключительно с использованием уличной мебели, включая зонты, за исключением случаев расположения указанных сезонных объектов общественного питания и стационарных предприятий общественного питания на территориях парков, садов, скверов)".

1.11. Дополнить постановление пунктами 2-5.10 и 2-5.11 следующего содержания

"2-5.10. Осуществлять оказание услуг общественного питания исключительно с использованием сезонных объектов общественного питания (временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе), а также услуг общественного питания стационарными предприятиями общественного питания исключительно с использованием уличной мебели, включая зонты, за исключением случаев расположения указанных сезонных объектов общественного питания и стационарных предприятий общественного питания на территориях парков, садов, скверов) при условии соблюдения следующих требований:

получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасности деятельности организации (индивидуального предпринимателя), полученного при регистрации в личном кабинете на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

размещения на территории указанных сезонных объектов общественного питания столов с соблюдением дистанции не мопсе 1,5 метра;

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных в пункте 2-5.3 постановления.

2-5.11. Организовать допуск посетителей на территории зоологических парков площадью более 5 га при условии принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.12. В пунктах 2-8, 2-20, 3.3 -3.5 и 13 постановления слова "по 28.06.2020" заменить словами "по 12.07.2020".

1.13. В абзаце третьем пункта 2-10.2 постановления слова "пунктами 2-26 и 2-27" заменить словами "пунктами 2-30 и 2-31".

1.14. Пункт 2-20 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Обязанность, установленная настоящим пунктом, не распространяется на нахождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака".

1.15. Дополнить постановление пунктами 2-30 - 2-33 следующего содержания:

"2-30. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 29.06.2020 по 12.07.2020 организовать работу дежурных групп в отдельных государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с наполняемостью не более 12 человек.

2-31. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность, с 29.06.2020 по 12.07.2020 организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек.

2-32. Комитету по образованию до 28.06.2020 определить перечень отдельных государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 2-30 постановления.

2-33. Установить, что с 28.06.2020 посещение гражданами парков, садов, скверов допускается при соблюдении следующих условий:

обеспечения ежедневной дезинфекции контактных поверхностей элементов благоустройства, расположенных на территориях парков, садов, скверов;

закрытия аттракционов и иных объектов, предназначенных для развлечения и досуга, за исключением детских и (или) спортивных площадок, а также объектов проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха;

закрытия объектов розничной торговли на территориях парков, садов, скверов, за исключением объектов, реализующих только продовольственные товары (кроме алкогольной продукции) заводского производства в индивидуальной упаковке производителя".

1.16. В пункте 13 постановления слова "и направления таких граждан к государственным поставщикам социальных услуг" исключить.

1.17. Дополнить постановление пунктом 13-3 следующего содержания:

"13-3. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, в целях предоставления с 29.06.2020 социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания с использованием дистанционных технологий".

1.18. В пунктах 16-13 и 16-15 постановления слова "по 28.06.2020" заменить словами "по 30.06.2020".

1.19. Пункты 18-4 и 18-5 постановления изложить в следующей редакции:

"18-4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга во взаимодействии с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют управление многоквартирными домами, собственниками и иными законными владельцами детских и (или) спортивных площадок обеспечить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов благоустройства, расположенных на территориях указанных объектов.

18-5. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга в части зеленых насаждений общего пользования городского значения, органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в части зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также владельцам земельных участков, на которых расположены парки, сады, скверы, обеспечить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов благоустройства, расположенных на территориях указанных объектов".

1.20. Дополнить постановление пунктами 18-13-18-15 следующего содержания:

"18-13. Комитету по транспорту до 27.06.2020 в пределах компетенции обеспечить принятие правового акта, обеспечивающего открытие водных путей Санкт-Петербурга для движения судов и открытие водных объектов для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге, по согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Санкт-Петербургу.

18-14. Комитету по культуре Санкт-Петербурга обеспечить информирование граждан о дате открытия для посещения парков, входящих в состав музеев-заповедников.

18-15. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга разработать методические рекомендации по осуществлению дезинфекционных и профилактических мероприятий на территориях парков, садов, скверов, а также на детских и (или) спортивных площадках".

1.21. В пункте 18-11 постановления слова "по 30.06.2020" заменить словами "по 12.07.2020".

1.22. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:

"14. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике.

15. Работы по нарезке стекла и зеркал".

2. Установить, что организациям (индивидуальным предпринимателям), запрет (временное приостановление) деятельности которых отменяется постановлением, необходимо обеспечить:

до начала осуществления деятельности наличие локальных нормативных актов, устанавливающих соответствующий стандарт безопасной деятельности, а также уведомление Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осуществлении (возобновлении) деятельности путем направления информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

соблюдение необходимых санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе в помещения).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.4, 1.5.2, 1.7, 1.8, 1.12 - 1.14, абзацев первого - четвертого пункта 1.15, пунктов 1.16, 1.18, 1.21 и 1.22 вступающих в силу с 29.06.2020, пунктов 1.5, 1.5.1, 1.6 и абзацев пятого - восьмого пункта 1.15, вступающих в силу с 28.06.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







