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28.06.2020 03:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С 28 июня в Петербурге откроются парки и начнется навигация

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге вновь открываются парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. Они будут доступными для посещений уже с воскресенья. По информации властей, закрытыми пока останутся парковые аттракционы. Для безопасности отдыхающих в скверах, парках и на площадках будет проводится ежедневная дезинфекция.

Фото: iStock
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"С 28 июня открывается навигация по рекам и каналам Петербурга - на Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке, канале Грибоедова, в Кронверкском проливе", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

С понедельника в Северной столице откроются и летние кафе, получившие QR-код, подтверждающий готовность выполнять стандарт безопасной деятельности. Также возобновится торжественная регистрация браков в отделах ЗАГС, можно будет вновь записаться к мастерам маникюра и педикюра. Также 29 июня в Петербурге откроется Ленинградский зоопарк.

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