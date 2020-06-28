С 28 июня в Петербурге откроются парки и начнется навигация

В Петербурге вновь открываются парки и скверы, а также детские и спортивные площадки. Они будут доступными для посещений уже с воскресенья. По информации властей, закрытыми пока останутся парковые аттракционы. Для безопасности отдыхающих в скверах, парках и на площадках будет проводится ежедневная дезинфекция.

"С 28 июня открывается навигация по рекам и каналам Петербурга - на Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке, канале Грибоедова, в Кронверкском проливе", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

С понедельника в Северной столице откроются и летние кафе, получившие QR-код, подтверждающий готовность выполнять стандарт безопасной деятельности. Также возобновится торжественная регистрация браков в отделах ЗАГС, можно будет вновь записаться к мастерам маникюра и педикюра. Также 29 июня в Петербурге откроется Ленинградский зоопарк.