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25.06.2020 13:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Доставка грузов в Крым железной дорогой подешевеет на 27-50 процентов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

После запуска товарных поездов по железнодорожной части Крымского моста тариф на перевозку грузов по железной дороге в Крым снизится на 27-50 процентов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

Фото: Пресс-служба ЮППК
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- Доставка грузов подешевеет благодаря исключению из транспортной цепочки стоимости услуг железнодорожной паромной переправы, - отметил в крымском Минтрансе. - В зависимости от класса и рода груза снижение может составить от 27 до 50 процентов.

Вместе с тем в ведомстве считают, что большинство портов Крым после начала движения грузовых поездов получат дополнительный грузопоток и стимул развития.

- Сейчас грузовая и железнодорожная инфраструктура крымских портов готовится к открытию грузового железнодорожного сообщения с 1 июля. - Это касается обеспечения транспортной доступности мощностей терминалов и обработки грузов в морских портах, где сейчас обрабатываются инертные материалы, металлопрокат, пакетированные и тарно-штучные грузы, а также зерновые и генеральные грузы.

Сейчас ведутся переговоры о поставке зерна по железной дороге с юга и средней части России. После накопления судовых партий в портах они смогут отправляться в Сирию, Египет, Турцию и страны Европы.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подтвердил, что Крымский мост готовится принять грузовые поезда с 1 июля 2020 года.

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