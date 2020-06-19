Подтверждена дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Движение грузовых составов по железнодорожной части Крымского моста скорее всего, начнется в начале июля. Дату запуска товарных поездов подтвердил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- Думаю, в начале июля, - цитирует ТАСС слова Иванова журналистам. - Тем более что вчера в Крыму, как вы знаете, ни одного случая заболевания (коронавирусом - прим.ред.) не зафиксировано.

Ранее дату начала регулярных грузовых перевозок по Крымскому мосту - 1 июля 2020 года - на совещании в Ялте называл и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что регулярные перевозки позитивно скажутся на снабжении крымского рынка - в частности, крупнооптовые поставки на полуостров продуктов питания, топлива и стройматериалов должны как минимум остановить их подорожание, а как максимум - привести к снижению цен. Ведь себестоимость доставки грузов по железной дороге значительно ниже, чем автотранспортом.

Напомним, автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, а грузовое движение по нему началось осенью 2018-го. 23 декабря 2019 года президент РФ открыл железнодорожную часть транспортного перехода между Керчью и Таманью, по которому регулярно курсируют пассажирские поезда. Всего они перевезли за полгода более 215 тысяч пассажиров.

При проектировании Крымского моста планировалось, что железная дорога через Керченский пролив сможет в первые годы эксплуатации обеспечить перевозку от 14 миллионов пассажиров и от 13 миллионов тонн грузов ежегодно. В дальнейшем же пассажиропоток увеличится до 17 миллионов человек, а грузопоток - удвоится.