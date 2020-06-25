Глава Кубани поручил разобраться со справками на коронавирус

Сегодня в рамках заседания оперативного штаба Кубани глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться в ситуации с требованием справок на отсутствие заболевания CОVID-19 и с ценой на анализ. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Мы не должны позволить кому-то зарабатывать на ситуации с пандемией, - сказал губернатор. - К следующему штабу должен быть наведен порядок с полным пониманием, когда справка нужна, а когда нет, кто делает анализ и как оплачивает.

Причем справка об отрицательном результате теста на коронавирус действует в течение нескольких дней с момента получения. В государственных поликлиниках она выдается бесплатно, но есть риск не успеть к сроку - бывает, на ожидание может уйти 10-14 дней.

Как рассказала "РГ" москвичка Надежда Иванова, приехавшая на отдых в сочинскую здравницу, чтобы получить результат вовремя, ей пришлось заплатить за справку в частной клинике 2,4 тысячи рублей за человека. На семью выходит круглая сумма, а это дополнительная трата к стоимости путевки и билетам на дорогу.