Купить продукты для питания дома по наиболее выгодным ценам могут жители Симферополя, Твери и Севастополя. На день одному человеку там хватит 260 рублей. Это следует из результатов июньской волны мониторинга "Котлета с пюрешкой", которая прошла в 58 регионах страны.

За основу взят суточный рацион условного россиянина-одиночки, который из-за режима самоизоляции ест только дома и готовит сам. Для приготовления этих блюд нужно три десятка продуктов. В заданные дни маркетологи обходят в каждом городе от трех до семи магазинов популярных торговых сетей - федеральных и местных.

В июне самый дешевый набор "Котлеты с пюрешкой" им удалось найти в Симферополе. На втором и третьем местах рейтинга расположились Тверь и Севастополь. Приготовить простые блюда для трех приемов пищи - в расчете на одного едока - в этих городах можно на сумму около 260 рублей.

Майскую тройку лидеров, напомним, составляли Омск, Смоленск и Саратов. Но за месяц стоимость дневного рациона там выросла. У омичей прибавка составила 10 рублей, у саратовцев - 20. А вот в Смоленске условная "корзина" подорожала на 35 рублей, или на 13 процентов. Это самый высокий относительный показатель в России. Уровень цен поднялся только в половине городов, которые участвовали в исследовании в мае и июне. Причем, как правило, незначительно - до 5 процентов.

По мере дальнейшего созревания ранних овощей стоимость продуктовой корзины может снизиться, но пока эта тенденция проявилась только в Крыму: севастопольская "Пюрешка" за месяц подешевела на 10 процентов.

"Самая дорогая "Котлета с пюрешкой" обнаружена в Магадане. Здесь суточный рацион обойдется в 484 рубля, то есть почти в 1,9 раза дороже, чем на Черноморском побережье, - рассказали авторы мониторинга. - Стоимость условного рациона в Москве составила 315,75 рубля, что на четыре процента выше, чем в мае. Столица с этим показателем занимает 56-е место среди исследованных городов. В Санкт-Петербурге стоимость "Котлеты с пюрешкой" снизилась на 5 процентов и составила 283 рубля. По этому показателю Петербург занял 26-е место и стал самым "дешевым" городом на Северо-Западе".

"На стоимость "Пюрешки" влияет наличие дешевых продуктов в магазине на момент мониторинга. А оно зависит от логистики розничной сети, - пояснили авторы исследования. - Поэтому в начале апреля наш условный рацион в регионах был дороже, чем в мае: на волне продуктовой паники люди просто раскупили дешевые товары и на прилавках оставались только дорогие аналоги".

Расходы на суточный рацион "Пюрешки" сравнили с размерами прожиточного минимума по регионам в пересчете на один день. В каждом четвертом городе продукты "съедят" более 80 процентов этой суммы. В каждом десятом - более 90.

В Центральной России выделяется Белгород - там на "Пюрешку" пришлось 92 процента прожиточного минимума. При том, что набор ингредиентов для нее стоит всего 327 рублей - дешевле только в Липецке, Воронеже и Иванове. У костромичан и тверитян на рацион уходит 70-75 процентов от прожиточного минимума.

Если же сопоставить стоимость "Пюрешки" с номинальной начисленной зарплатой по региону, то выйдет, что в Москве и Санкт-Петербурге на продукты можно отложить одну десятую заработка. Жителям большинства регионов России для этого требуется зарезервировать 20-30 процентов дневного дохода.

Меню "Пюрешки"

Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом суточной потребности в питательных веществах

Завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина.

Обед - салат из свежих овощей, борщ на курином бульоне, свиная котлета с пюрешкой, хлеб, чай.

Ужин - порция оливье, макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.