Концерт Победы на Мамаевом Кургане поразил зрителей

Вчера, 24 июня, праздничный фейерверк завершил одно из главных событий торжественного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Года памяти и славы. Концерт Победы на Мамаевом Кургане в Волгограде соединил в себе и память о важнейших событиях в жизни страны, и уникальность места проведения, и необычное зрелище.

У подножия символа народного подвига, монумента "Родина-мать зовет!", были воздвигнуты впечатляющие декорации, которые бережно вписались в комплекс исторических памятников мемориала "Героям Сталинградской битвы". Величественную Родину полукружием обрамляли два 37-метровых крыла в память о победоносной стратегической операции "Кольцо", в ходе которой советские войска под Сталинградом окружили и уничтожили противника.

Чтобы отдать дань памяти героям, на сцену вышли Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Николай Расторгуев, Сергей Мазаев, Дима Билан, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие известные музыканты, артисты и творческие коллективы. Режиссером концерта стал Виктор Крамер.

"Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?!". Эти слова писателя Василия Гроссмана, высеченные на стене мемориального комплекса на Мамаевом кургане, стали одним из символов Сталинградской битвы. Здесь, где много лет назад шли ожесточенные бои, со сцены прозвучали бессмертные песни военных лет и стихи о подвиге народа.

Всемирно известный монумент Евгения Вучетича впервые после реставрации предстал перед зрителями во всем величии. Видеоинсталляция и свето-визуальные эффекты создали впечатляющее зрелище. На гигантские экраны-крылья транслировались строчки писем с фронта, кадры военной хроники, фотографии солдат, героически сражавшихся за Родину...

На открытии Концерта Победы на Мамаевом кургане в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета прозвучала увертюра Кузьмы Бодрова. Бессмертные стихи поэта-фронтовика Семена Гудзенко, ставшие нравственным кодом великого поколения, прочитал Александр Петров. Как только прозвучали строки: "Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты", на Мамаев курган обрушился ливень. "Казалось, сама природа в этот день льет слезы благодарности, вспоминая тех, кто освободил наш мир от фашизма", - говорили зрители между собой. Хибла Герзмава вместе с оркестром и саксофонистом Игорем Бутманом исполнила одну из любимых песен маршала Победы Георгия Жукова - знаменитые "Эх, дороги". Ведущие Концерта Победы на Мамаевом кургане Дарья Златопольская и Андрей Малахов в перерывах между выступлениями артистов читали отрывки писем с фронта, записки из солдатских медальонов, признания в любви, обещания победить и вернуться.

В этот праздничный памятный вечер на Мамаевом кургане музыкальные номера чередовались с незабываемыми стихами о войне. Сергей Гармаш прочел фрагмент бессмертной поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского. Сергей Безруков, Михаил Пореченков и Константин Хабенский - военною лирику советских поэтов. Вся страна у экранов подпевала Ирине Пеговой, исполнившей песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" из фильма "Белорусский вокзал". Ильдар Абдразаков потряс исполнением легендарных "Журавлей" и "Песни о далекой Родине". С большим эмоциональным накалом были исполнены композиции "Последний бой" (Сергей Безруков) и "Вечный огонь" (Николай Расторгуев). Когда на сцене появился хор, чтобы исполнить "Священную войну", эмоциональный подъем достиг предела, в этот момент было трудно сдержать слезы всем зрителям и участникам концерта.

Многих артистов и музыкантов связывают с Волгоградом кровные узы. Так, уроженка Волгограда актриса Полина Агуреева, которая еще и сыграла в фильме "Жизнь и судьба", выступила с композицией из двух любимых песен - "Вечер на рейде" и "Синий платочек". Волгоградец, участник молодежной оперной программы Большого театра Николай Землянских исполнил песню "Горячий снег" своей землячки - прославленного композитора Александры Пахмутовой. В этот день вместе со знаменитыми артистами на сцену вышли и представители молодого поколения, среди которых были участники проекта "Синяя птица". В сопровождении оркестра и альта Юрия Башмета юный гобоист Тимофей Яхнов исполнил "Плач" Кузьмы Бодрова, а маленькая актриса Вита Корниенко прочла стихотворение Самуила Маршака "Мальчик из села Поповки". Ярослава Симонова спела песню Марка Минкова на стихи Марины Цветаевой.

Финалом Концерта Победы на Мамаевом кургане стал "Реквием" Роберта Рождественского, который исполнили Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Константин Хабенский и Сергей Безруков. Под пламенные строки "На наших знаменах начертано слово Победа! Победа!" и торжественную музыку "Благовеста" Александры Пахмутовой в небе вспыхнули тысячи залпов салюта и праздничных огней.

На странице трансляции на YouTube опубликовано более тысячи комментариев. Вот лишь некоторые: "Концерт душераздирающий! Прорыдала полконцерта... Особенно тронули выступления молодых исполнителей - сколько чувств, эмоций, неподдельной искренности... Впечатляет необыкновенно!". "Тронули душу ведущие с трепетом в голосе читающие письма фронтовиков". "Музыкальный САЛЮТ! Что-то новое. Но просто бесподобно красивое зрелище". "Такой трогательный концерт. Не ожидал такого масштаба, такого величия и не ожидал своих слёз. Спасибо!". "Эмоции переполняют, слёзы и ком в горле... Как точно выбрали место проведения праздничного концерта - величественный Мамаев Курган!!!".

Кстати

Организаторами Концерта Победы на Мамаевом кургане выступили Русское концертное агентство и телеканал "Россия" при поддержке Министерства Культуры РФ, Фонда президентских грантов и Администрации Волгоградской области.