Корреспонденты "РГ" проверили, как работает проект "Старшее поколение"

Новости

На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы 21:05
Фото: Кубу накрыло огромное облако пыли из Сахары 21:04
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию : 20:45
В Махачкале загорелся рынок 20:02
Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России 19:28
В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести" 19:24
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 19:21
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID 19:19
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 19:15
Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID 19:08
В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо 19:03
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель 18:41
В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта 18:38
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины" 18:26
В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину 18:25
В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных 18:07
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ 17:28
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка 17:10
Прекращается производство Segway 17:06
В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 20:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В изоляции, но не одни

Корреспонденты "РГ" проверили, как работает проект "Старшее поколение"
Текст: Роман Мерзляков, Элина Труханова, Яна Шамаева
Российская газета - Неделя № 137(8191)
Настоящим испытанием стала нынешняя весна для людей пожилого возраста, которым пришлось уйти в жесткую самоизоляцию. Как пенсионеры преодолели эти тяжелые месяцы, рассказывают корреспонденты "РГ".
В доме ветерана ВОВ Михаила Пеймера власти бесплатно отремонтировали крышу. Фото: Ирина Штольба В доме ветерана ВОВ Михаила Пеймера власти бесплатно отремонтировали крышу. Фото: Ирина Штольба
В доме ветерана ВОВ Михаила Пеймера власти бесплатно отремонтировали крышу. Фото: Ирина Штольба

Запишите меня в бабушки

В Волгоградской области благодаря проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" появилась услуга "Персональный помощник". Одинокие старики и инвалиды часто не могут сделать простых вещей: сходить за покупками, прибраться в доме, приготовить еду. Тогда за пенсионером закрепляют социального работника.

Волгоградка Светлана Колесникова - одна из них, ухаживает за фронтовиком Георгием Колесовым. "Три раза в неделю прихожу к нему. Убираю, готовлю, выходим на прогулку, - рассказывает Светлана Колесникова. - Сопровождаю Георгия Васильевича в поликлинику. Делаю то, что попросит".

У своего подопечного сотрудник соцслужбы находится четыре часа. Помощь на дому оказывают специалисты 37 государственных и 8 некоммерческих организаций. Но важен не только уход: старикам нужно и общение. Поэтому для них работает дневной стационар. К примеру, за Колесовым каждый день приезжала машина, которая отвозила его в досуговый центр, где люди его поколения чувствуют себя занятыми и могут поговорить. А вот жительница поселка Октябрьский Ольга Лукоянова сама из получателя услуг стала волонтером. Несколько лет назад пенсионерка сломала бедро, оказалась взаперти в квартире. У нее есть тоже свой помощник. Но совсем уж записываться в инвалиды Ольга Максимовна не собиралась. "Пенсионерка обратилась к нам: "Хочу заняться полезным делом", - рассказывает замдиректора центра соцобслуживания Лидия Носачева. - И мы стали к ней приводить детей из неблагополучных семей. Им дома не хватает семейного тепла. А она занимается с ними как настоящая бабушка: что-то лепит, рисует".

"Я молодой - мне еще ста нет"

Ярославский участник войны, 97-летний гвардии майор в отставке Михаил Николаевич Пеймер благодаря нацпроекту теперь живет в своем доме в деревне Лупычево под Ярославлем, не боясь ливней. Семья сама уже планировала ремонт крыши, когда о проблемах ветерана узнали власти.

Фото: iStock
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

- Приехали строители, за пару дней все сделали. Сняли старое покрытие и старую обрешетку, усилили стропила, положили все новое. Очень хорошо сделали. Большое спасибо! - с удовольствием рассказывает Михаил Николаевич.

Гвардии майор Михаил Пеймер воевал на Брянском фронте, потом, с августа 1942 года, сражался за Сталинград - командовал у Мамаева кургана батареей "Катюш". Освобождал Белоруссию, Литву, воевал в Восточной Пруссии. И сегодня фронтовик даст фору многим, гораздо более молодым. Он на "ты" с интернетом и соцсетями, где регулярно ведет свою страницу. Именно благодаря Михаилу Пеймеру и в его честь ярославские активисты к 75-летию Победы восстановили очень редкую разновидность "Катюш" .

Врач с доставкой на дом

Помимо социальных услуг ветеранам и пожилым в регионах оказывается своевременная специализированная медпомощь. В Удмуртии спецавтотранспорт, закупленный в рамках нацпроекта "Демография" для доставки в больницу пожилых людей из деревень и сел, во время пандемии перешел на новый формат работы: теперь он привозит врача к пациентам на дом, а не наоборот. Как рассказала "РГ" заведующая отделением срочного социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района Удмуртии Эвелина Иванова, только в их муниципалитете за восемь поездок обслужили 106 человек: "Мы работаем совместно с медиками, выезжаем по заранее согласованному графику. В составе мобильной бригады - медработник, закрепленный за определенным участком. Терапевты знают своих пациентов, знают, кому в то или иное время требуется медицинская помощь". Если после первичного осмотра нужна консультация специалиста, формируется дополнительная заявка на выезд врача. После окончания пандемии машины начнут работать в прежнем режиме.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ЮФО Волгоградская область ЦФО Ярославская область ПФО Удмуртия

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей