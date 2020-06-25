Корреспонденты "РГ" проверили, как работает проект "Старшее поколение"

Настоящим испытанием стала нынешняя весна для людей пожилого возраста, которым пришлось уйти в жесткую самоизоляцию. Как пенсионеры преодолели эти тяжелые месяцы, рассказывают корреспонденты "РГ".

Запишите меня в бабушки

В Волгоградской области благодаря проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" появилась услуга "Персональный помощник". Одинокие старики и инвалиды часто не могут сделать простых вещей: сходить за покупками, прибраться в доме, приготовить еду. Тогда за пенсионером закрепляют социального работника.

Волгоградка Светлана Колесникова - одна из них, ухаживает за фронтовиком Георгием Колесовым. "Три раза в неделю прихожу к нему. Убираю, готовлю, выходим на прогулку, - рассказывает Светлана Колесникова. - Сопровождаю Георгия Васильевича в поликлинику. Делаю то, что попросит".

У своего подопечного сотрудник соцслужбы находится четыре часа. Помощь на дому оказывают специалисты 37 государственных и 8 некоммерческих организаций. Но важен не только уход: старикам нужно и общение. Поэтому для них работает дневной стационар. К примеру, за Колесовым каждый день приезжала машина, которая отвозила его в досуговый центр, где люди его поколения чувствуют себя занятыми и могут поговорить. А вот жительница поселка Октябрьский Ольга Лукоянова сама из получателя услуг стала волонтером. Несколько лет назад пенсионерка сломала бедро, оказалась взаперти в квартире. У нее есть тоже свой помощник. Но совсем уж записываться в инвалиды Ольга Максимовна не собиралась. "Пенсионерка обратилась к нам: "Хочу заняться полезным делом", - рассказывает замдиректора центра соцобслуживания Лидия Носачева. - И мы стали к ней приводить детей из неблагополучных семей. Им дома не хватает семейного тепла. А она занимается с ними как настоящая бабушка: что-то лепит, рисует".

"Я молодой - мне еще ста нет"

Ярославский участник войны, 97-летний гвардии майор в отставке Михаил Николаевич Пеймер благодаря нацпроекту теперь живет в своем доме в деревне Лупычево под Ярославлем, не боясь ливней. Семья сама уже планировала ремонт крыши, когда о проблемах ветерана узнали власти.

- Приехали строители, за пару дней все сделали. Сняли старое покрытие и старую обрешетку, усилили стропила, положили все новое. Очень хорошо сделали. Большое спасибо! - с удовольствием рассказывает Михаил Николаевич.

Гвардии майор Михаил Пеймер воевал на Брянском фронте, потом, с августа 1942 года, сражался за Сталинград - командовал у Мамаева кургана батареей "Катюш". Освобождал Белоруссию, Литву, воевал в Восточной Пруссии. И сегодня фронтовик даст фору многим, гораздо более молодым. Он на "ты" с интернетом и соцсетями, где регулярно ведет свою страницу. Именно благодаря Михаилу Пеймеру и в его честь ярославские активисты к 75-летию Победы восстановили очень редкую разновидность "Катюш" .

Врач с доставкой на дом

Помимо социальных услуг ветеранам и пожилым в регионах оказывается своевременная специализированная медпомощь. В Удмуртии спецавтотранспорт, закупленный в рамках нацпроекта "Демография" для доставки в больницу пожилых людей из деревень и сел, во время пандемии перешел на новый формат работы: теперь он привозит врача к пациентам на дом, а не наоборот. Как рассказала "РГ" заведующая отделением срочного социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района Удмуртии Эвелина Иванова, только в их муниципалитете за восемь поездок обслужили 106 человек: "Мы работаем совместно с медиками, выезжаем по заранее согласованному графику. В составе мобильной бригады - медработник, закрепленный за определенным участком. Терапевты знают своих пациентов, знают, кому в то или иное время требуется медицинская помощь". Если после первичного осмотра нужна консультация специалиста, формируется дополнительная заявка на выезд врача. После окончания пандемии машины начнут работать в прежнем режиме.