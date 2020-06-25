На Кубани супругов осудили на 17,5 лет за убийство почтальона

Краснодарский краевой суд вынес приговор супругам за ограбление и жестокое убийство почтальона в станице Бузиновская Выселковского района. Им назначено лишение свободы на срок 16 лет и 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как следует из материалов уголовного дела, 4 января 2019 года 30-летняя женщина и ее 31-летний муж, находясь в своем доме, совершили разбойное нападение на 37-летнюю сотрудницу ОПС Тихорецкого почтамта, которая пришла к ним для выдачи детских пособий. Хозяйка пригласила почтальона в комнату, и пока та готовила деньги, супруги в прихожей договорились напасть на нее и завладеть всей наличностью. Злоумышленница нанесла почтальону удар молотком по голове, а мужчина накинул ей на шею шнур. После чего подсудимые вывезли тело в тихое место и скинули в реку Бузинка, замаскировав камышами.

Сумма, из-за которой чета пошла на преступление, составила 96 тысяч 933 рубля 64 копейки (их они потратили на свои нужды).

"На суде супруг свою вину отрицал, настаивая на том, что убийство было совершено только его женой, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Исследовав доказательства по делу, суд признал виновными обоих. По совокупности совершенных групповых преступлений им назначено окончательное наказание каждому в виде лишения свободы: мужчине 16 лет колонии строгого режима, женщине 1,5 года общего режима и выплату штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1 миллиона рублей с каждого. Приговор в законную силу не вступил".