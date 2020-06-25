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25.06.2020 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

Убийство студента волгоградского медуниверситета было совершено из ненависти национальной почве, сообщил журналистам на брифинге руководитель регионального управления СКР Василий Семенов.

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

- Мы основываемся на показаниях задержанного. У нас никаких сомнений, что мы поймали нужного человека. Изъята часть одежды, в которой он находился в момент убийства, - сказал Семенов.

При этом подозреваемый вообще не был знаком со своей жертвой. Следователи просмотрели записи 24 видеокамер и выяснили, что преступник просто полтора часа ходил туда-сюда по Ворошиловскому району Волгограда. Заметив одиноко идущего юношу неславянской внешности, убийца подбежал сзади и нанес ему несколько ударов ножом.

17-летний Тимур Гаврилов был гражданином Азербайджана, приехал в Волгоград учиться на врача. Абсолютно все его знакомые, которых опросили при расследовании уголовного дела, характеризовали юношу как доброжелательного и неконфликтного.

По версии следствия, убийца тщательно спланировал преступление. Он знал места, где расположены камеры, поэтому прикрывал лицо медицинской маской. У него был подготовлен рюкзак со сменной одеждой, чтобы переодеться, если майку залило бы кровью. Покидая место преступления, он бежал около пяти километров. Однако специалистам удалось по некоторым кадрам восстановить внешность подозреваемого.

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Когда власти региона объявили вознаграждение в один миллион рублей за информацию, которая может помочь в расследовании, поступило несколько звонков, каждый из которых проверяли. Один из обратившихся к силовикам узнал фигуранта дела и сообщил его фамилию. После проверки обстоятельств руководители силовых ведомств будут ходатайствовать перед губернатором о награждении информатора.

Через два дня после убийства преступник покинул Волгоград, воспользовавшись сервисом по поиску попутчиков, в котором не нужно вводить паспортные данные. Сначала он поехал в Ростовскую область, а потом - в Смоленск.

- Моя личная точка зрения такова: он прорывался на Украину, чтобы принять участие в военных действиях. Он недоговаривает, почему ездил в Ростов. Но там границу сложно перейти, поэтому решил попробовать через Белоруссию, - заявил начальник регионального управления МВД Александр Кравченко.

Известно, что задержанный читал экстремистскую литературу, находя ее в интернете. При этом в поле зрения правоохранительных органов он никогда не попадал. Окружение характеризует его тоже достаточно положительно. Не употреблял наркотики, занимался боксом, баскетболом и волейболом. После окончания ПТУ молодой человек не работал. Сейчас выясняется, каким образом он уклонился от службы в армии.

У подозреваемого был сообщник, который, зная об убийстве, помог ему скрыться. Его тоже привлекут к уголовной ответственности.

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