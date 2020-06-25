В Госдуме назвали возмутительной реакцию Киева на парады в Крыму

В Госдуме России сочли возмутительной и оскорбительной реакцию МИДа Украины на проведение парадов Победы в Крыму 24 июня. По мнению депутата Госдумы от Республики Крым Рулана Бальбека, российским властям даже не стоит реагировать на неадекватные заявления Киева, увидевшего в исторических торжествах признаки милитаризации полуострова.

- Сегодня официальный Киев отказался от ветеранов, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, не дал людям праздновать Победу - такое поведение я считаю абсолютно аморальным и заслуживающим порицания, - заявил Руслан Бальбек RT. - А указывать, как мы должны чествовать освободителей - возмутительно и недопустимо.

Депутат напомнил, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута общими усилиями всех республик СССР, а сегодняшняя нота украинского МИДа - всего лишь пустая бумага, подготовленная в силу политической моды и в угоду Западу.

- Можно с уверенностью утверждать, эти ноты протеста в нашей внутренней политике ничего не изменят, - резюмировал Бальбек.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста за проведенные в Крыму и Севастополе парады. Действия РФ в Киеве назвали "провокацией" для дальнейшей эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.