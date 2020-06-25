Найден источник для подпитки Симферопольского водохранилища

Совет министров Республики Крым планирует переброску воды из Белогорского водохранилища в сильно обмелевшее Симферопольское, для наполнения которого в засушливый период не хватает естественных стоков горных рек. Об этом заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов по итогам выездного совещания с вице-премьером Евгением Кабановым, специалистами проектного института "Шельф", госзаказчика "Инвестстрой РК" и Госкомводхоза.

- Выехали на трассу перспективного водовода, предназначенного для переброски воды из Белогорского водохранилища в Симферопольское, - пояснил министр. - Осмотрели предполагаемые территории водозабора и сброса воды, состояние инженерных сооружений. Отмечу, протяженность водопровода по результатам предварительного обследования составит около 45 километров. Мощность Белогорского водохранилища позволит дополнительно обеспечить поставку в Симферополь до 80 тысяч кубометров воды в сутки.

Как уточнил министр, для переброски воды будут установлены две или три современные насосные станции. Точное их количество и мощность будут определены по результатам проектирования.

Напомним, после засушливой зимы и весны Симферопольское водохранилище по состоянию на конец мая было заполнено лишь на четверть от проектной мощности. Несколько улучшили ситуацию прошедшие на полуострове ливни, благодаря которым уровень водоема в повысился на метр-полтора.

12 июня началась переброска в Симферополь воды - около 20 тысяч кубов в сутки - с Вилинского подземного водозабора, но этот ресурс замещает в основном Партизанское водохранилище. С 26 июня ожидается запуск в эксплуатацию еще одного водовода с Ивановского водозабора, который даст столице Крыма еще дополнительно 25 тысяч кубов воды в сутки.