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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Найден источник для подпитки Симферопольского водохранилища

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Совет министров Республики Крым планирует переброску воды из Белогорского водохранилища в сильно обмелевшее Симферопольское, для наполнения которого в засушливый период не хватает естественных стоков горных рек. Об этом заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов по итогам выездного совещания с вице-премьером Евгением Кабановым, специалистами проектного института "Шельф", госзаказчика "Инвестстрой РК" и Госкомводхоза.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Выехали на трассу перспективного водовода, предназначенного для переброски воды из Белогорского водохранилища в Симферопольское, - пояснил министр. - Осмотрели предполагаемые территории водозабора и сброса воды, состояние инженерных сооружений. Отмечу, протяженность водопровода по результатам предварительного обследования составит около 45 километров. Мощность Белогорского водохранилища позволит дополнительно обеспечить поставку в Симферополь до 80 тысяч кубометров воды в сутки.

Как уточнил министр, для переброски воды будут установлены две или три современные насосные станции. Точное их количество и мощность будут определены по результатам проектирования.

Напомним, после засушливой зимы и весны Симферопольское водохранилище по состоянию на конец мая было заполнено лишь на четверть от проектной мощности. Несколько улучшили ситуацию прошедшие на полуострове ливни, благодаря которым уровень водоема в повысился на метр-полтора.

12 июня началась переброска в Симферополь воды - около 20 тысяч кубов в сутки - с Вилинского подземного водозабора, но этот ресурс замещает в основном Партизанское водохранилище. С 26 июня ожидается запуск в эксплуатацию еще одного водовода с Ивановского водозабора, который даст столице Крыма еще дополнительно 25 тысяч кубов воды в сутки.

Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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