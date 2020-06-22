Глава Крыма сообщил о рекордном притоке в водохранилища Симферополя

За прошедшие выходные дни в три водохранилища крымской столицы - Аянское, Симферопольское и Партизанское - поступило более 300 тысяч кубометров воды. Таков результат сильных ливней, которые наблюдались в Симферополе, его окрестностях и в горах. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Это рекорд суточных притоков за последние полгода, - заявил Аксенов. - И если осадки будут выпадать с такой же частотой, то мы выйдем с достоинством из сложившейся ситуации. При этом власти Республики Крым не сидят сложа руки. Как говорил ранее, готовится резервный план подачи воды в систему водоснабжения Симферополя как наиболее проблемного с этой точки зрения города.

Из подземных скважин Вилинского водозабора, с глубины 72-74 метра, в водоканал Симферополя уже подается более 20 тысяч кубометров воды, а с 26 июня будет подано еще дополнительно 25 тысяч кубов.

- Полностью удовлетворить потребность Симферополя станет возможно после утверждения мероприятий для переброски воды из Тайганского водохранилища - 60 тысяч кубометров воды в сутки, - отметил Аксенов.

Напомним, в минувшие выходные в Симферополе выпало более половины месячной нормы осадков, в том числе в субботу в столице Крыма зафиксировано до 23 миллиметров осадков, а в воскресенье - еще до 12. Сильный дождь прошел и в районе Ангарского перевала.

Ранее в Крыму наблюдалась крайне засушливая осень, зима и весна. Недобор осадков составил от 50 до 70 процентов. В результате в водохранилищах естественного стока к 1 июня 2020 было лишь 85,16 миллиона кубометров воды, что на 9,62 меньше, чем месяц назад, и на 110 миллиона кубометров меньше, чем в мае 2019-го.