Впервые в истории в столицу Крыма подали артезианскую воду

Запустив воду по сигналу главы Крыма Сергея Аксенова, Баженов отметил, что впервые в истории в Симферополь, для которого традиционно источником водоснабжения были водохранилища поверхностного водостока, пришла артезианская вода.

Он уточнил, что в течение суток с момента запуска водовода в крымскую столицу по водоводу поступит 21,6 тысячи кубометров воды, что позволит уменьшить забор из Партизанского водохранилища, сохраняя тот же уровень обеспечения ресурсом.

- Это только первый этап водовода: от водозабора в селе Вилионо в Бахчисарайском районе до площадки на окраинах Симферополе в селе Дубки - 70 километров, - пояснил он. -

Второй этап, по словам руководителя "Воды Крыма", предполагает комплекс работ на Ивановском водозаборе вблизи Бахчисарая, а также включение перемычки между водонасосными станциями в селах Ивановка в Симферопольском районе и Жаворонки в Сакском районе. Баженов подчеркнул, что по завершении второго этапа строительства водовода в Симферополь будет подаваться около 55 тысяч кубометров воды в сутки, что так же позволит на эту же величину сократить потребление воды из водохранилищ и продлить время гарантировнного обеспечения качественной питьевой водой жителей Симферополя и некоторых населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов .

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что сейчас в крымскую столицу ежесуточно подается 160 тысяч кубометров воды.

- А тот объем, который будет подан благодаря работе водовода, более чем на четверть закроет потребности города, - констатировал глава региона и добавил: - В нынешний особо засушливый год это как нельзя кстати.

Кроме того, он отметил, что крымские власти продолжают разрабатывать стратегию развития системы водоснабжения Симферополя и других регионов Крыма, и заверил, что предусмотренный ею мероприятия будут реализованы.

Ранее планировалось запустить подачу воды в Симферополь из Вилинского и Ивановского водозаборов до конца мая.

По информации, полученной "РГ" от Федерального агентства водных ресурсов, включение в действующую схему водоснабжения Симферополя дополнительных мощностей Вилинского и Ивановского подземных водозаборов, капремонт Межгорного водовода, а также строительство перемычки от резервуаров чистой воды до Аянского водовода даст столице полуострова дополнительно 57 тысяч кубометров воды в сутки.

Напомним, общий суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока к 1 июня составил всего 85 миллионов кубометров, что на 110 миллиона кубометров меньше, чем в начале июня 2019 года.