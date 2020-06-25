В Сочи 21 черноморскому пляжу вручили "Голубой флаг"

Сегодня двадцать одному пляжу Сочи из двадцати четырех в России вручили престижный международный экологический сертификат "Голубой флаг". Торжественная церемония проходила на центральном городском пляже "Ривьера", который среди прочих завоевал эту высокую награду.

- Это свидетельствует о безопасности и чистоте воды и лучшей инфраструктуре на Черноморском побережье в Сочи, - отметил мэр курорта Алексей Копайгородский. - С каждым днем вводится все больше послаблений из-за пандемии, и мы принимаем наших гостей. На сегодняшний день в городе находятся более 30 тысяч туристов. Уже заселены все наши гостиницы и санатории.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, организаторы пляжных территорий максимально стараются выполнять требования Роспотребнадзора.

- В частности соблюдать дезобработку пляжной инфраструктуры, - объяснила она. - Кроме того, обязательно предоставляется возможность отдыхающим обработать руки дезсредствами. Что касается соблюдение социальной дистанции на пляжных территориях, в первую очередь это задача каждого.

Как считает председатель некоммерческой Ассоциации пляжей Сочи Елена Дорогинина, прежде чем выбирать курорт, гости смотрят, где есть "Голубые флаги", и только тогда едут туда. А соответствие высокой награде - это экологическая чистая морская вода, чистый пляж - пятикратная уборка, доступность для маломобильных людей - пандусы и дорожки с пляжной территории в море.

- Для нас это очень почетно, мы с февраля вкладывали сюда свою душу, - рассказала Анна Невзорова, руководитель компании-застройщика, занимавшейся обновлением территории пляжа "Ривьера". - Мы создали этот проект своими руками, продумывали каждую мелочь, каждую деталь для того, чтобы гости смогли отдыхать не только на благоустроенном пляже, соответствующем высоким стандартам, но и набережной, где нет мест нестационарной торговли, - любоваться рассветами и закатами, сидя на панорамной лестнице, прогуливаться на детской площадке в морском стиле, свободно кататься на самокатах и велосипедах.

Кстати

Как уже сообщала "РГ", о присуждении "Голубых флагов" в этом году стало известно 27 апреля после подведения итогов заседания в онлайн-режиме международного жюри одноименной программы в столице Дании Копенгагене. Пляжи в Сочи принимают участие в конкурсе с 2018 года. Тогда этой награды удостоились шесть пляжей, а в 2019-м - тринадцать. Всего в мире "Голубым флагом" обладают около 3,5 тысячи пляжей.