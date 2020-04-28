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28.04.2020 17:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи 21 черноморский пляж удостоен "Голубого флага"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Двадцать один пляж Сочи из двадцати трех в России стал обладателем престижного экологического сертификата "Голубой флаг". Об этом стало известно накануне после подведения итогов заседания в онлайн-режиме международного жюри одноименной программы в столице Дании Копенгагене.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает пресс-служба сочинской мэрии, например, в число обладателей престижной награды вошли популярные городские пляжи "Приморский" и "Ривьера".

- Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих - те столпы, на которых основывается курортная сфера Сочи, - отметил мэр курорта Алексей Копайгородский. - И поэтому признание международного сообщества для нас - показатель того, что мы находимся на правильном пути.

Остальные два отечественных пляжа, которым присудили "Голубые флаги", расположены в поселке Янтарном Калининградской области.

Арендаторы сочинских пляжей получат свои награды после снятия всех ограничительных мер в связи с карантином из-за коронавируса. Напомним, с 28 марта до 1 июня запрещено бронирование путевок во всех объектах размещения.

Сейчас в Сочи проводятся плановые мероприятия по подготовке к курортному сезону. Всего этим летом на курорте будут работать 190 пляжных территорий, 82 из которых - муниципальные. К слову, в этом году на Кубани планируют отменить курортный сбор.

Кстати

Впервые Сочи получил "Голубые флаги" в 2018 году. Тогда международное жюри отметило шесть пляжей, в 2019 году их число увеличилось до 13. Пляжи, отмеченные "Голубым флагом", считаются престижными, благодаря чему привлекают больше туристов. Критериями оценки пляжей являются качество воды, экология, безопасность и услуги.

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