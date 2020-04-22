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22.04.2020 19:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Кубани в этом году могут отменить курортный сбор

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае рассматривается вопрос о возможной отмене курортного сбора в этом году. Об этом сегодня на пресс-конференции, которая прошла в соцсетях в режиме онлайн, заявила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева. Предприниматели и журналисты, в том числе и "РГ", заранее отправили ей свои вопросы.

По словам министра, по вопросу отмены курортного сбора позиция до конца еще не сформирована, решение будет приниматься в ближайшее время.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Напомним, на Кубани курортный сбор взимается с 16 июля 2018 года с туристов в средствах размещения в размере десяти рублей в сутки. Он действует в восьми населенных пунктах - Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском и Джубгинском сельских поселениях Туапсинского района. До пандемии коронавируса курортный сбор с начала сезона-2020 планировалось ввести еще на четырех территориях - в Должанском, Ейском, Тенгинском и Туапсинском поселениях.

Как сообщила Светлана Балаева, также в санаториях Кубани разработают программы оздоровления и реабилитации выздоровевших после коронавируса пациентов (с различными видами заболеваний, в том числе легочных) - после окончания карантина их готовы принять более 200 объектов размещения.
Напомним, Кубань стала первым российским регионом, где ввели карантин по коронавирусу, который продолжается и в настоящее время. С 28 марта до 1 июня запрещено бронирование и проживание в санаториях, отелях и других средствах размещения.

Говоря о нынешней ситуации во всей туристической отрасли, Светлана Балаева отметила, что Китай фактически уже готов к приему гостей при соблюдении мер эпидемиологической безопасности, а, например, в Италии и Испании приняли решение подождать до осени.

- Сейчас в Краснодарском крае находятся около трех тысяч туристов, - объяснила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. - Более 1,5 тысячи гостей приехали до введения ограничений, то есть до 28 марта, и остаются до сих пор. Примерно 400 детей располагаются в санаторно-курортных учреждениях, например, проходят противотуберкулезное лечение со сроком реабилитации от двух до трех месяцев, а также те, кто приехал в разрешенную командировку.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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С начала апреля из-за угрозы распространения коронавируса на двухнедельный карантин отправляли приезжих в Краснодарский край только из Москвы и Санкт-Петербурга, а с конца прошлой недели уже из всех регионов, причем неважно, на каком виде транспорта они прибыли.

Тем, кто въезжает на Кубань с местной пропиской, сотрудники Роспотребнадзора выдают предписания о самоизоляции дома и сообщении о своем месте нахождения в учреждения здравоохранения. Остальным предлагают вернуться в свой регион или же отправиться на обсервацию. Всего на Кубани под обсерваторы отданы семь средств размещения.

Тем временем

На Кубани за последние сутки подтверждено 20 новых случаев коронавируса (а всего 481). По данным Оперативного штаба региона, среди заболевших - 11 женщин и девять мужчин в возрасте от 20 до 84 лет. На сегодняшний день число жертв коронавируса с начала пандемии на Кубани составило 14 человек.

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