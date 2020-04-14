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14.04.2020 14:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Сочи гостиницы и санатории закроют до 1 июня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В сочинских гостиницах осталось менее 1,5 тысячи отдыхающих, еще около 300 проживают в санаториях курорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Фото: iStock
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Речь идет о тех, кто заселился в объекты размещения до введения губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

- Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме "до последнего гостя", затем они должны быть закрыты до 1 июня, - сообщается на сайте администрации курорта. - Ограничения были приняты в конце марта в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на курорте. За исполнением этого распоряжения в ежедневном режиме следят мобильные отряды самоконтроля. Количество отрядов сегодня увеличилось до 120. В их составе - сотрудник полиции, администрации и представитель казачества.

Напомним, с 28 марта по 1 июня запрещено бронирование гостиниц, отелей, санаториев и других средств размещения.

Фото: iStock
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- В целом сочинцы отнеслись с пониманием к ситуации, они соблюдают меры предосторожности, без необходимости не покидают свои дома, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский. - Мы за это им очень благодарны. Это сейчас действительно важно, только так мы сможем разорвать цепочку, по которой передается инфекция.

На сегодняшний день, по данным краевого Росотребнадзора, в Сочи зафиксировано 46 случаев заражения COVID-19, в том числе у медработников. Семь пациентов выписаны после полного выздоровления, 165 человек находятся в обсерваторе, еще 543 - на самоизоляции дома.

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