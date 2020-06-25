Захарова прокомментировала протесты Киева против Парадов Победы в Крыму

"Как вы видите, в Киеве не устают придумывать различные теории и множить заявления, порожденные извращенным восприятием реальности​​​. Вот вчера МИД Украины отметилось очередным заявлением - нотой в адрес МИД России, в котором министерство выразило решительный протест в связи с проведением Парада в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом без, как подчеркнуто, "некоего согласования с Киевом", - заявила дипломат на брифинге.

Она также напомнила, что решать вопросы о проведения любых мероприятий на территории Крыма будут исключительно российские власти, так как полуостров является неотъемлемой частью России.

По словам Захаровой, в киевской ноте также зашла речь о Парадах в Донецке и Луганске. "Претензии Киева вообще беспредметны. Напомню тем, кто этого не знает: Россия не контролирует эти украинские регионы", - отметила дипломат.