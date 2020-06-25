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25.06.2020 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На южноуральских чиновников завели дело после строительства ФОКа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Южноуральске Челябинской области возбуждено уголовное дело о махинациях при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Проверки контрольно-счетной палаты и прокуратуры выявили факты приемки работ по завышенной стоимости на сумму свыше 5,2 миллионов рублей, сообщили в четверг в надзорном ведомстве региона.

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- Установлено, что в период с 2017 по 2019 год неустановленное должностное лицо администрации Южноуральского городского округа, проверяя качество и сроки проведенных работ по муниципальному контракту, осуществило приемку работ по завышенной стоимости, - сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - В том числе подрядчику были оплачены работы, за которые плату ранее получила другая коммерческая организация. Преступные действия повлекли причинение крупного ущерба на общую сумму свыше 5,2 миллиона рублей, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Стоит отметить, что ФОК в Южноуральске - один из региональных долгостроев. Его начали возводить еще в 2012 году. Но впоследствии строительство замораживалось. А в 2017-2019 году контракт получила фирма, руководство уже проходит по уголовному делу о строительстве биатлонного центра в Златоусте и шорт-трека в Челябинске.

Вместе с тем уголовное дело в Южноуральске пока возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц мэрии. Их действия квалифицированы по статье о халатности (часть 1 по статье 293 УК РФ), предусматривающей наказание в виде 120-тысячного штрафа, обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

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