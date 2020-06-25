В России запустят систему прослеживания драгоценных камней и металлов, которая позволит проверять подлинность ювелирных изделий. Закон об этом публикует "Российская газета".

О запуске такой системы говорят давно, чтобы "свернуть" рынок нелегальной ювелирной продукции. При этом системы маркировки, которые сейчас внедряются в сфере оборота обуви, лекарств и молочных продуктов, для изделий из драгоценных металлов и камней не подходят, поясняет гендиректор "Гильдии ювелиров России" Эдуард Уткин.

"В ювелирных изделиях самое важное - откуда получено сырье, так как именно оно самое дорогое в изделии", - говорит он. Поэтому для ювелирной отрасли была разработана специальная государственная интегрированная информсистема в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК), которая позволит прослеживать путь изделия "от добычи до прилавка".

В 2018 году минфин проводил эксперимент по ее использованию с добытчиками, огранщиками и ювелирными предприятиями. Участники высоко оценили работу системы, но она требует доработки. Представители ювелирного бизнеса надеются на интеграцию ГИИС с другими автоматизированными госсистемами - ФТС, ФНС, Пробирной палаты, Гохрана, Росфинмониторинга и Роспотребнадзора. "Если сейчас проверки затрагивают всех игроков, то наличие системы позволит применять риск-ориентированный подход - то есть проверять выборочно тех, у кого были выявлены какие-то недочеты в работе", - говорит Уткин.

Закон определяет ключевые положения о работе ГИИС. Порядок и сроки ее введения в эксплуатацию будут отдельно проработаны в подзаконных актах, пояснили в пресс-службе минфина.