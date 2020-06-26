Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Принят Государственной Думой 9 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1463; 2002, N 2, ст. 131; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3101; 2007, N 31, ст. 4011; 2010, N 50, ст. 6594; 2011, N 30, ст. 4596; 2015, N 18, ст. 2614; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 22, ст. 3045; 2019, N 18, ст. 2204; N 23, ст. 2907; N 30, ст. 4151; N 31, ст. 4441; N 49, ст. 6973; Российская газета, 2020, 28 апреля) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее также - ГИИС ДМДК) - федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета;

средства идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней - уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.";

2) пункт 2 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них путем использования ГИИС ДМДК.";

3) подпункт 4 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"по согласованию с Центральным банком Российской Федерации требования к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения;

требования к составу информации, представляемой в ГИИС ДМДК, срокам и способам ее представления в ГИИС ДМДК и получения из ГИИС ДМДК;

требования к программно-аппаратным средствам лиц, подключаемых (подключенных) к ГИИС ДМДК;

порядок подключения субъектов, указанных в пункте 4 статьи 122 настоящего Федерального закона, в том числе их информационных систем, к ГИИС ДМДК;

порядок функционирования ГИИС ДМДК;";

4) в абзаце первом пункта 2 статьи 121 слова "массой до трех граммов включительно" исключить;

5) дополнить статьей 122 следующего содержания:

"Статья 122. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота

1. ГИИС ДМДК создается в следующих целях:

1) обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения;

2) формирование аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней;

3) обеспечение применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, включая выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. ГИИС ДМДК используется для обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, связанных с выработкой государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Оператором ГИИС ДМДК является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации иные организации для осуществления функций оператора ГИИС ДМДК.

4. Информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять следующие субъекты:

1) федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством Российской Федерации;

2) Центральный банк Российской Федерации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой Центральным банком Российской Федерации в ГИИС ДМДК, а также состав, объем и сроки раскрытия указанной информации устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете;

4) кредитные организации. Состав, объем и сроки представления информации, передаваемой кредитными организациями в ГИИС ДМДК, устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

5. Обмен информацией между ГИИС ДМДК и государственными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации осуществляется в автоматизированном режиме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Информация, содержащаяся в ГИИС ДМДК, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, а также законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне.";

6) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) отбор проб и (или) образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования, проведения испытаний и экспертиз в целях осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.";

7) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"2. Драгоценные металлы и драгоценные камни подлежат обязательному учету при их добыче, производстве, использовании и обращении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

8) абзац второй пункта 4 статьи 22 дополнить словами "и включенным в перечень производственных объектов аффинажных организаций и организаций, которые осуществляют сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней и в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного надзора, утвержденный Правительством Российской Федерации";

9) статью 26 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Государственный контроль (надзор) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней осуществляется в том числе с применением ГИИС ДМДК.";

10) в статье 261:

а) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которая содержится в ГИИС ДМДК, параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым, отклонение от которых являются индикаторами риска нарушения обязательных требований, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

б) в пункте 6 слова "подпункте 2" заменить словами "подпунктах 2 и 4";

в) подпункт 4 пункта 7 дополнить словами "в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти";

11) пункт 1 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:

"Субъекты, указанные в пункте 4 статьи 122 настоящего Федерального закона (их должностные лица), нарушившие установленный порядок представления информации в ГИИС ДМДК, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Срок ввода государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в эксплуатацию определяется Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин