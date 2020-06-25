Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения весной

Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения, которая не состоится в этом году из-за ситуации с коронавирусом, в марте-апреле следующего года. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.

"Мы готовы провести Всероссийскую перепись весной 2021 года, - сказал "РГ" представитель Росстата. - Но до принятия соответствующего постановления правительства это только наша готовность, когда на самом деле пройдет перепись, говорить пока рано".

Предполагается, что переписывать отдельные категории граждан - моряков, военных, полицейских, оленеводов и обитателей других труднодоступных мест - начнут в марте 2021 года, основной этап пройдет в апреле следующего года.