Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 15 по 22 июня выросли на 13 копеек до 45,13 рублей за литр, а на дизельное топливо на 7 копейки - до 47,85 рублей за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой популярной в России марки АИ-92 выросла на 11 копеек - до 42,66 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 17 копеек - до 46,2 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 11 копеек - 52,24 рубля за литр.

Снижение средних цен на бензин не было зафиксировано ни в одном центре субъектов Российской Федерации. Подорожал бензин в 71 центре субъектов РФ. Сильнее всего в Севастополе и Махачкале - на 2%.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9% (рост за неделю на 0,3%), бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,9% (рост за неделю на 0,4%), а бензин АИ-98 - на 0,5% (рост за неделю 0,2%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,1%, а рост цены за неделю составил 0,2%.

По сравнению с предыдущей неделей выпуск бензина вырос на 9,4%, производство дизельного топлива снизилось на 6,4%.

Статистика Росстата подтверждает, что в июне темпы роста розничных цен на АЗС выросли в несколько раз. По данным службы, к началу июня с конца прошлого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 0,3%, АИ-95 - 0,1%, АИ-98 - 0,2%, а цена дизельного топлива демонстрировала снижение на 0,2%.