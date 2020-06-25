С 1 июля спокойной жизни автовладельцев ничего не угрожает

В СМИ прошла информация о том, что с 1 июля вступают в силу законодательные акты, которые непосредственно коснутся автовладельцев. В частности, запрет на ввоз машин с правым рулем. А также сложности с регистрацией тюнингованных автомобилей. Например, с установкой газобаллонного оборудования.

Действительно положения об ограничениях к допуску машин с правым рулем к эксплуатации заложены в техническом регламенте таможенного союза. Речь идет о технике категорий M2 и M3. К ним относятся самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы.

Также в нем заложены новые требования для проверки автомобилей в связи с изменениями в конструкции. Однако срок вступления в силу этих поправок - 1 июля 2021 года.

А вот то, что касается медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, то тут все гораздо веселей. 1 июля должен вступить в силу приказ Минздрава, который заставит всех водителей при получении медсправки для получения водительского удостоверения, сдать мочу на анализ содержания психотропных веществ и наркотиков. А также пройти крайне дорогое исследование крови на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Этот приказ должен был вступить в силу в ноябре прошлого года. Но после скандала, о котором высказался даже президент Владимир Путин, его вступление в силу перенесли на 1 июля этого года.

Сейчас Минздрав выложил на общественное обсуждение поправки в спорный приказ, согласно которым проверять на наркотики и алкоголь будут только тех водителей, у которых выражены признаки заболевания. По сути, сохраняются действующие положения. Однако пока новые поправки не утверждены, а старые не отменены, риск вступления в силу жестких мер по проверке водителей на регулярность употребления алкоголя с 1 июля, пусть и ненадолго, остается реальным.