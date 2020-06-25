Сахар в бензобак: шесть самых популярных мифов об автомобиле

Немало мифов среди автомобилистов рождено кинематографом или идет из народа. Картошка в выхлопной трубе, сахар в бензобаке, взорвавшаяся на жаре зажигалка - все эти легенды требуют того, чтобы их развенчали.

Начнем с картофелины или банана в выхлопной трубе: якобы инородное тело способно вывести мотор из строя. Этот миф знаком многим даже не из кино, а из мультиков. Действительно, закупорка выхлопной системы не идет на пользу работе двигателя. Но на практике заткнуть трубу непросто. Нужна специальная пробка с резьбой или скопившийся в сильный мороз комок льда. С таким препятствием мотор заглохнет через пару минут, пишет aif.ru.

Еще один миф про двигатель - про сахар в бензобаке. В середине прошлого века он действительно мог вывести из строя мотор. Растворенный сахар кристаллизовался в карбюраторе. В современном бензине сахар не растворится. Если смешать его с водой и все-таки залить в бензобак, то эмульсия все равно пройдет через фильтры и попадет в камеры сгорания. Там она превратится в сажу, которая будет оседать на стенках цилиндров и поршнях. Двигатель начнет барахлить, но для этого должны пройти несколько недель ежедневного использования сахара в качестве топлива.

Третий миф - из числа опасных. Многие автомобилисты думают, что если машина упадет в воду, из нее можно выбраться, открыв окно. Однако вода так сильно давит на двери, что открыть их невозможно. Стеклоподъемники тоже не будут работать. Единственный шанс выбраться наступает после полного погружения автомобиля и выравнивания давления. Но в стрессовой ситуации не каждый способен действовать как надо. Утонуть в машине можно даже на небольшой глубине. Поэтому при движении по ледовой переправе водителям рекомендуют ездить с открытыми настежь дверьми.

Есть миф про кондиционер. Точнее, про его прожорливость. Даже в жару многие ездят с открытыми окнами, лишь бы не тратить лишний бензин. Однако в таком случае нарушается аэродинамика машины, возникает область противодавления, тормозящая автомобиль. С закрытыми окнами преодолеть сопротивление воздуха проще. Но есть оговорка: это правило работает на скоростях свыше 80 км/ч.

Способен ли сабвуфер разбить окна автомобиля? Еще одна легенда, но на этот раз имеющая под собой основания. На низких частотах создается сильный поток воздуха. Но он не бьет, а выдавливает стекла машины. Образуются щели, нарушается однородность клея. Стекло может запросто выпасть наружу.

Последний миф - про взрыв зажигалки в закрытом салоне автомобиля на жаре. Действительно, под солнечными лучами температура внутри может доходить до 80 градусов. Но для подрыва зажигалки нужно не меньше 175. Но даже если допустить, что на каким-то образом взорвется, газ просто скопится внутри машины и при открывании дверей выйдет наружу.