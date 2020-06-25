Стало известно, каким будет новый Kia Sorento для России

Новый Kia Sorento рассекретили там, откуда обычно секреты не выходят, - в лаборатории автополигона НАМИ, где кроссовер проходит сертификационные испытания.

Как пишет портал Quto.ru, в распоряжении которого и появились снимки автомобиля, новинка получит в России дизельный мотор объемом 2,2 литра. Он развивает мощность 202 л.с. и крутящий момент 440 Нм. А вот появление бензинового двигателя на 281 л.с. и гибридной установки на 230 л.с. под вопросом.

Это, кстати, соответствует высказываниям директора по маркетингу представительства Kia Валерия Тараканова в ходе недавней онлайн-конференции. Тогда топ-менеджер заметил, что в компании видят перспективу моторов, работающих на тяжелом топливе, а появление гибридных автомобилей считают "тупиковым путем".

Фото: www.quto.ru

Внешне Kia Sorento для России, судя по фото, не отличается от того, что этим летом выйдет на другие рынки.

В оформлении фронтальной части кроссовера угадывается стилистика нового седана Optima, задней - внедорожника Telluride. В салоне будет цифровая "приборка" с экраном в 12,3 дюйма, дисплей медиасистемы диагональю 10,25, дефлекторы необычной формы, напоминающей компьютерные динамики, и шайба вместо селектора коробки передач.

Напомним, что это четвертая генерация модели, и она создана на новой платформе, которая позволила увеличить колесную базу, ширину и длину кузова, а также установить высокотехнологичные электронные ассистенты.

Фото: www.quto.ru

Ранее Валерий Тараканов сообщил, что именно новый Sorento станет следующей моделью Kia в России. По всей видимости, его премьера состоится осенью.

Актуальная версия кроссовера продается по цене от 1 839 900 рублей. При этом у машины два альтернативных мотора - бензиновый 2.4 на 175 л.с. и дизельный 2.2 на 200 л.с.