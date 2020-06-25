Трамп: Переговоры с Россией по вооружениям идут очень хорошо

Российско-американские переговоры по вопросам контроля над вооружениями идут очень хорошо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

Хозяин Белого дома напомнил, что Россия и США работают над оружейным договором. По его словам, это очень большое дело. "Мы - Россия и США - являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло", - цитирует ТАСС главу американской администрации.

Трамп подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона очень хорошие отношения. Он также сообщил, что стороны ведут работу и "над другими делами", не уточнив при этом, что он имеет в виду.

Напомним, консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене 22 июня. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Стороны также обсуждали вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.