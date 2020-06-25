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25.06.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

У электромобилей Tesla обнаружили новый дефект

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Правительственное агентство по безопасности дорожного движения Соединенных Штатов (NHTSA) начало очередное расследование в отношении компании Tesla. На этот раз поводом стали 11 сообщений о выходе из строя бортовой мультимедиасистемы из-за износа блока оперативной памяти.

Фото: www.reddit.com
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В некоторых случаях монитор системы просто гас и система не функционировала, в других переставала работать функция зарядки электромобиля, также однажды установки климат-контроля "зависли" на определенном значении, плюс не отображались данные работы автопилота. Однако сбой системы никак не затрагивает органы управления автомобилем.

Проверка показала, что идентичными системами оснащены 159 тысяч хэтчбеков Model S и кроссоверов Model X 2012-2018 годов выпуска. Tesla и поставщик электронных чипов мультимедиасистемы Nvidia на запросы агентства пока никак не отреагировали.

#Tesla