У электромобилей Tesla обнаружили новый дефект

Правительственное агентство по безопасности дорожного движения Соединенных Штатов (NHTSA) начало очередное расследование в отношении компании Tesla. На этот раз поводом стали 11 сообщений о выходе из строя бортовой мультимедиасистемы из-за износа блока оперативной памяти.

В некоторых случаях монитор системы просто гас и система не функционировала, в других переставала работать функция зарядки электромобиля, также однажды установки климат-контроля "зависли" на определенном значении, плюс не отображались данные работы автопилота. Однако сбой системы никак не затрагивает органы управления автомобилем.

Проверка показала, что идентичными системами оснащены 159 тысяч хэтчбеков Model S и кроссоверов Model X 2012-2018 годов выпуска. Tesla и поставщик электронных чипов мультимедиасистемы Nvidia на запросы агентства пока никак не отреагировали.