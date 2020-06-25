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25.06.2020 14:38
Рубрика: Общество

Участники проекта "Победа-75" рассказали о мониторинге юбилейной кампании

Текст: Валерий Выжутович
В Центральном Доме журналистов состоялась пресс-конференция участников проекта "Победа-75". Это совместный проект Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) и Союза журналистов Москвы. Он предполагал экспертный мониторинг юбилейной кампании, включавший в себя три измерения - федеральное, региональное и международное. В нем участвовали более 50 российских и зарубежных экспертов.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Открывая пресс-конференцию, руководители проекта Надежда Ажгихина и Геннадий Бордюгов рассказали о необычности нынешнего юбилея Победы. Они отметили, что перенос из-за карантинных мер основных символических акций празднования - парада и шествия Бессмертного полка - с 9 мая на 24 июня и 26 июля, а также учреждение нового дня воинской славы 3 сентября заметно меняют общественно-политическую и социально-культурную фокусировку на юбилее и велят продолжать мониторинг до начала осени.

Фото: GettyImages
Владимир Путин написал статью о причинах и уроках Второй мировой войны

Заместитель декана исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев подчеркнул, что аура Победы, эмоционально-психологическое воздействие от парада в день знаменательного торжества на Красной площади 75 лет назад и его ассоциация с преодолением в целом последствий пандемии призваны обеспечить легитимацию новой Конституции, в принятии которой большинством участников голосования не приходится сомневаться.

На явное отставание научного осмысления как самой Победы 1945 года, так и в целом Великой Отечественной и Второй мировой войн от идеологического использования их образов указал ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Невежин. Ученый с сожалением констатировал преобладание в академическом дискурсе дежурных юбилейных статей при отсутствии заметных прорывов в осмыслении событий первой половины 1940-х годов в рамках отечественной и всеобщей истории.

Независимый архивный эксперт Леонид Максименков рассказал, насколько эффективно удается знакомить общественность с прежде недоступными документами. Отмечая в качестве удачных некоторые ведомственные проекты, исследователь дал в целом сдержанную оценку сделанному. По его словам, налицо парадоксальная ситуация: с одной стороны, мы видим предельную сосредоточенность на юбилее Победы, а с другой, даже по прошествии 75 лет после окончания войны в ее истории еще немало белых пятен.

Общество История 75 лет Великой Победы

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