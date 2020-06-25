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25.06.2020 20:02
Рубрика: Экономика

В Минэнерго не видят повода для регуляторных изменений на рынке топлива

Текст: Сергей Тихонов
Минэнерго продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Заявление министерства вызвано нарастающей напряженностью на рынке из-за недавнего роста биржевых цен на автомобильное топливо. Многие связывают это с внезапно возникшим дефицитом бензина из-за стремительного увеличения спроса после снятия карантинных ограничений. Но уже в начале июля истекает срок действия принятого Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) решения по временному снижению нормативов продаж топлив на бирже, которые вернутся на докризисный уровень.

Фото: iStock
В России подорожал бензин на АЗС

"Примечательно то, что уже на сегодняшний день с учетом наличия спроса компании торгуют на бирже на уровне или выше старого норматива по всем нефтепродуктам" - отметил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

По информации Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржи, за неделю с 17 по 23 июня крупнейшие нефтяные компании реализовали 395,3 тысячи тонн нефтепродуктов, а среднесуточный объем торгов автомобильного бензина за неделю вырос на 1,6%.

Учитывая планы по наращиванию производства нефтепродуктов в июле, мы ожидаем сопоставимое увеличение продаж топлив на бирже, сказал Сорокин. По его словам, рост биржевого оборота топлива постепенно позволит российским НПЗ улучшить свои экономические показатели эффективности и постепенно выйти на полностью положительную маржу переработки в июле 2020 года. К настоящему моменту отгрузка автомобильного бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за последние 7 дней - с 17 по 23 июня - выросла на +3,7% до 675,1 тыс. тонн, а экспорт за тот же период снизился до 50,2 тыс. тонн.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
ФАС предлагает обсудить отмену запрета на импорт топлива в Россию

В заявлении Минэнерго также подчеркнуто, что возвращению биржевых нормативов будет способствовать действующий запрет на импорт топлива, который также требует сохранения, в том числе из-за низкого уровня спроса - на 10-15% ниже июня 2019 года. "Действие запрета не сказывается на ситуации с обеспечением регионов. Предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток, а товарные остатки держатся на уровне 1,4 млн тонн", - сказано в документе.

Чуть ранее, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян сказал, что служба инициировала обсуждение возможной отмены запрета на импорт топлива в Россию или сокращения сроков его действия.

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