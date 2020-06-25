В США вынесено новое обвинительное заключение против Ассанжа

Федеральное большое жюри США вынесло новое обвинительное заключение в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в среду сообщил американский минюст.

Отмечается, что это заключение не содержит дополнительных обвинений к предыдущему обвинительному заключению из 18 пунктов, предъявленному Ассанжу в мае 2019 года. Однако новое обвинение расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж, пишет ТАСС.

В мае сообщалось, что суд в Лондоне принял решение отложить резонансный процесс по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа до сентября. Причиной такого решения стала ситуация с распространением коронавируса. Напомним, что США добиваются экстрадиции Ассанжа, обвиняемого в шпионаже и посягательстве на гостайну. Предыдущие семь лет он укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, которое в конце концов под давлением отказало ему в убежище.