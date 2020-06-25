Видео: американец утопил джип и пикап, пытаясь вытащить из озера катер

Если у вас на глазах тонет ваша премиальная моторная лодка ценой 300 тысяч долларов, а вы ничем не можете помочь, то это безусловно драма в духе "Титаника" или лучших шекспировских пьес.

Если же вы попытались вытащить лодку на буксире на мелководье и утопили при этом свой джип (40 тысяч долларов), то вот вам вместо драмы трагикомедия из театра абсурда. Но если же вы не удовлетворились тем, что утопили лодку с джипом, а проявили мужество и изобретательность, загнали в воду мощный пикап (еще 60 с лишним тысяч долларов, гулять так гулять!), стали им вытягивать утонувший транспорт и в итоге погубили еще и пикап, тогда, считайте, что поучаствовали в комедии с элементами фарса.

Весь этот киносюр случился в американском штате Индиана на берегу озера Сидер-лейк (100 км к югу от Чикаго). Владелец спортивного катера Pavati прозевал момент повышения уровня воды в озере и допустил затопление своей драгоценной моторной лодки, а когда кинулся ее спасать - возможностей двух машин, джипа и пикапа, уже не хватило.

Если верить местным новостям, то "хозяин не стал использовать свой вертолет" и, судя по тому "везению", которое преследовало его весь день, это было первое его умное решение...

Общий ущерб - около 400 тысяч долларов и трудно представить себе, что скажут о случившемся страховщики. Похоже, это тот самый случай, когда владельцы бюджетных седанов для поездок всей семьей за город и счастливые обладатели надувных матрасов ценой от 15 долларов за штуку, могут безнаказанно позубоскалить и с удовольствием повторить мудрость, о том, что счастье вовсе не в деньгах, а в голове на плечах.