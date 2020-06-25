Водителям с картой "Мир" продлили оплату штрафов без комиссий

Платежная система "Мир" продлила на год возможность оплачивать автоштрафы без комиссии на портале госуслуг.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Нулевая комиссия действует при оплате картами "Мир" любых банков при оплате штрафов за ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, штрафов за парковку в Москве, а также в Белгороде, Калуге, Казани, Красноярске, Перми, Рязани, Твери, Тюмени, Ижевске и Туле.
Также акция распространяется на штрафы Ространснадзора и штрафы Госадмтехнадзора Московской области.
ПС "Мир" запустила возможность оплачивать автоштрафы без комиссии год назад, это сэкономило держателям национальных карт 16 млн руб.