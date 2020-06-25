Водителям с картой "Мир" продлили оплату штрафов без комиссий

Платежная система "Мир" продлила на год возможность оплачивать автоштрафы без комиссии на портале госуслуг.

Нулевая комиссия действует при оплате картами "Мир" любых банков при оплате штрафов за ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, штрафов за парковку в Москве, а также в Белгороде, Калуге, Казани, Красноярске, Перми, Рязани, Твери, Тюмени, Ижевске и Туле.

Также акция распространяется на штрафы Ространснадзора и штрафы Госадмтехнадзора Московской области.

ПС "Мир" запустила возможность оплачивать автоштрафы без комиссии год назад, это сэкономило держателям национальных карт 16 млн руб.