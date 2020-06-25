Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. N 5 г. Москва от "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции"

В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции норм главы 34 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

Судебные акты, подлежащие апелляционному обжалованию

Лица, имеющие право на апелляционное обжалование

1. Проверка законности и обоснованности принятых в порядке административного судопроизводства не вступивших в законную силу судебных актов (решений, определений) осуществляется судом апелляционной инстанции: районным судом (определения мировых судей), верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом (судебные акты районных судов, гарнизонных военных судов), апелляционным судом общей юрисдикции (судебные акты верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции), апелляционным военным судом (судебные акты окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции), Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации (судебные акты Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, принятые ими по первой инстанции).

Как следует из части 11 статьи 137[1], статей 296, 313 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс), судебные приказы, определения об утверждении соглашения о примирении с прекращением производства по административному делу полностью или в части не подлежат обжалованию в суд апелляционной инстанции. Данные судебные акты могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в порядке, предусмотренном главой 35 Кодекса.

Определение об отказе в утверждении соглашения о примирении обжалуется в суд апелляционной инстанции (часть 12 статьи 137[1] КАС РФ).

Судебные акты судов апелляционных и кассационных инстанций не подлежат апелляционному обжалованию, поскольку вступают в силу со дня их вынесения.

2. Апелляционные жалоба, представление, частная жалоба, представление могут быть поданы не только на судебный акт в целом, но и на его часть, например резолютивную или мотивировочную, по вопросам распределения судебных расходов, порядка и срока исполнения и по другим вопросам, разрешенным судом при вынесении судебного акта, а также на дополнительное решение, принятое в порядке, предусмотренном статьей 183 КАС РФ.

Если апелляционные жалоба, представление, частная жалоба, представление поданы не на судебный акт в целом, а только на его часть или дополнительное решение, то и в этом случае обжалуемый акт не вступает в законную силу.

3. Правом апелляционного обжалования судебных актов суда первой инстанции обладают лица, участвующие в деле, лица, которые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, их представители, правопреемники. Последние вправе подать апелляционную, частную жалобу независимо от того, привлекались ли они к участию в деле судом первой инстанции и был ли предварительно разрешен вопрос о замене стороны ее правопреемником (статьи 37, 44, 45, 56 КАС РФ). Вопрос о правопреемстве может быть разрешен судьей суда апелляционной инстанции при подготовке административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции или судом апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы, представления.

4. Право принесения представления принадлежит прокурору, участвующему в административном деле (часть 2 статьи 295 КАС РФ).

Прокурором, участвующим в деле, является прокурор, который обратился в суд первой инстанции с административным исковым заявлением, или прокурор, вступивший в судебный процесс для дачи заключения по делу, в том числе Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции (статьи 37, 39 КАС РФ, статья 54 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации").

При этом прокурор, участвующий в деле, обладает правом на принесение представления независимо от его личного присутствия в судебном заседании суда первой инстанции. Прокурор вправе принести представление также в том случае, если он не был привлечен судом первой инстанции к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона (часть 7 статьи 39 КАС РФ).

Прокурор, участвующий в деле, а также прокурор, не привлеченный к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона, вправе принести представление на судебный акт по соответствующему административному делу в суд апелляционной инстанции любого уровня (часть 2 статьи 39, часть 2 статьи 295 КАС РФ, пункт 1 статьи 36 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации").

Представление на судебный акт по административному делу, рассмотренному с участием прокурора, а также на судебный акт по административному делу, в котором участие прокурора является обязательным в силу закона, может быть также принесено:

Генеральным прокурором Российской Федерации и заместителем Генерального прокурора Российской Федерации - в Верховный Суд Российской Федерации, апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд;

прокурором субъекта Российской Федерации, заместителем прокурора субъекта Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами и их заместителями - в соответствующие апелляционный суд общей юрисдикции, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд;

прокурором города, района и приравненными к ним прокурорами - в соответствующие верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, районный суд (статьи 39, 296 КАС РФ).

Прокурор, к которому предъявлен административный иск, участвует в административном судопроизводстве, обладая процессуальным статусом административного ответчика (часть 4 статьи 38, статьи 45, 46 КАС РФ). На данного прокурора не распространяются положения статьи 39 КАС РФ.

5. В целях обеспечения реализации права на апелляционное обжалование суды первой инстанции в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 180 и пунктом 7 части 1 статьи 199 КАС РФ в резолютивной части решения, определения должны указывать порядок и срок обжалования судебного акта суда первой инстанции.

Если составление мотивированного судебного акта отложено, судья-председательствующий при объявлении резолютивной части судебного акта разъясняет лицам, участвующим в деле, их представителям, когда они могут ознакомиться с мотивированным судебным актом, что должно быть отражено в протоколе судебного заседания (пункт 16 части 3 статьи 205 КАС РФ). Дата составления мотивированного судебного акта должна быть также указана в данном акте.

Срок и порядок подачи апелляционных жалобы, представления

Действия суда первой инстанции после поступления апелляционных жалобы, представления

6. Если иное не предусмотрено Кодексом, течение срока на подачу апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления начинается со дня, следующего за днем составления мотивированного судебного акта (часть 3 статьи 92, статьи 177, 186, 298 КАС РФ). Сокращенные сроки на подачу апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления по административным делам, не указанным в части 2 статьи 92 Кодекса, начинают течь с рабочего дня, следующего за днем составления мотивированного судебного акта, поскольку в данные сроки не включаются выходные и нерабочие праздничные дни (часть 2 статьи 92, разделы IV, V Трудового кодекса Российской Федерации).

При проверке соблюдения сроков апелляционного обжалования необходимо иметь в виду, что соответствующий срок не считается пропущенным, если жалоба, представление были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня срока (часть 4 статьи 93 КАС РФ). В этом случае дата подачи апелляционных жалобы, представления определяется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием жалобы, представления (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции, уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов, и др.).

7. Лицо, пропустившее срок подачи апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления, вправе обратиться в суд, вынесший судебный акт, с заявлением о восстановлении пропущенного процессуального срока. В заявлении должны быть указаны причины пропуска данного срока (часть 2 статьи 302 КАС РФ).

Одновременно с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд первой инстанции в соответствии с требованиями части 3 статьи 95 КАС РФ должны быть поданы жалоба, представление, отвечающие требованиям статьи 299 КАС РФ.

Просьба о восстановлении пропущенного процессуального срока апелляционного обжалования может содержаться также непосредственно в жалобе, представлении.

В случае если лицо обратилось в суд с заявлением о восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления, однако в нарушение требования части 3 статьи 95 КАС РФ им не поданы соответствующие жалоба, представление, такое лицо способом, предусмотренным для направления судебных извещений, незамедлительно уведомляется о необходимости подачи жалобы, представления с указанием установленного судьей срока для совершения данного действия.

Лицо, подавшее заявление о восстановлении процессуального срока, должно принять все зависящие от него меры для поступления в суд соответствующих документов (например, в электронном виде) либо информации об их направлении (например, телеграммы, телефонограммы и т.п.) до окончания установленного судьей срока. В случае если жалоба, представление не были поданы в установленный срок, заявление о восстановлении срока подлежит возвращению (часть 3 статьи 95, статья 301, часть 2 статьи 302 КАС РФ).

8. Если на судебный акт поданы апелляционные жалоба, представление, частная жалоба, представление и одновременно поставлен вопрос о восстановлении пропущенного срока их подачи, суд первой инстанции сначала решает вопрос о восстановлении пропущенного процессуального срока, а затем в случае отсутствия оснований для оставления без движения, возвращения жалобы, представления выполняет требования частей 1, 4, 6 статьи 302 КАС РФ о направлении лицам, участвующим в деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним документов, о направлении дела (материала) вместе с жалобой, представлением в суд апелляционной инстанции.

В случае признания причин пропуска процессуального срока неуважительными жалоба, представление на основании пункта 3 части 1 статьи 301 КАС РФ возвращаются лицу, их подавшему, после вступления в законную силу определения об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока. В данном определении может быть указано на возвращение жалобы, представления после его вступления в законную силу. В таком случае отдельное определение о возвращении жалобы, представления не выносится.

При подаче апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления в установленный законом срок вместе с заявлением о восстановлении срока на их подачу такое заявление судом не рассматривается.

9. Заявление о восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления рассматривается судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 95 Кодекса (часть 2 статьи 302 КАС РФ).

Суд первой инстанции на основании статьи 95 Кодекса восстанавливает срок на подачу жалобы, представления, если признает причины его пропуска уважительными.

Для лиц, участвующих в деле, к уважительным причинам пропуска указанного срока, в частности, могут быть отнесены: обстоятельства, связанные с личностью гражданина, подающего апелляционную жалобу (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, осуществление ухода за членом семьи и т.п.); получение лицом, не присутствовавшим в судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела, копии решения суда по истечении срока обжалования или когда времени, оставшегося до истечения этого срока, явно недостаточно для ознакомления с материалами дела и составления мотивированных жалобы, представления; неразъяснение судом первой инстанции в нарушение требований статьи 174, пункта 5 части 6 статьи 180, пункта 7 части 1 статьи 199 КАС РФ порядка и срока обжалования судебного акта; несоблюдение судом установленного статьей 177 КАС РФ срока, на который может быть отложено составление мотивированного решения суда, или установленного статьей 182 Кодекса срока выдачи и направления копии решения суда лицам, участвующим в деле, другие независящие от лица обстоятельства, в силу которых оно было лишено возможности своевременно подготовить и подать мотивированную жалобу (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части).

При рассмотрении заявления о восстановлении срока подачи жалобы, представления по причине несвоевременного получения лицом, участвующим в деле, копии обжалуемого судебного акта необходимо устанавливать, было ли несвоевременное получение обусловлено обстоятельствами, не зависящими от данного лица.

При решении вопроса о восстановлении срока подачи жалобы, представления лицам, которые не были привлечены к участию в административном деле, судам первой инстанции следует учитывать своевременность обращения таких лиц с заявлением о восстановлении указанного срока, которая определяется исходя из сроков, установленных статьями 298, 314 КАС РФ и исчисляемых со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав и (или) возложении на них обязанностей обжалуемым судебным актом.

Пропуск прокурором, лицом, обратившимся в суд в соответствии с частями 1, 2 статьи 40 КАС РФ, срока принесения представления, подачи жалобы не лишает лицо, в интересах которого было подано административное исковое заявление, права самостоятельно обратиться с заявлением о восстановлении срока подачи апелляционной, частной жалобы.

10. Исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 199 КАС РФ определение суда первой инстанции о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления должно быть мотивировано. На указанное определение может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора (часть 4 статьи 95 Кодекса).

В случае оставления без изменения определения о восстановлении срока на подачу жалобы, представления либо в случае отмены определения об отказе в восстановлении срока на подачу жалобы, представления сроки для совершения судом первой инстанции действий, предусмотренных статьями 300-302 КАС РФ, начинают течь со дня поступления в суд первой инстанции определения суда апелляционной инстанции. Вместе с тем в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 10 КАС РФ) суд апелляционной инстанции вправе не направлять апелляционные жалобу, представление в суд первой инстанции, а самостоятельно совершить процессуальные действия, предусмотренные частью 1 статьи 302 КАС РФ, и известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела по апелляционным жалобе, представлению, если жалоба, представление и прилагаемые к ним документы соответствуют требованиям, предъявляемым Кодексом, либо вопрос о недостатках жалобы, представления и прилагаемых к ним документов может быть разрешен судом апелляционной инстанции самостоятельно (например, после представления в суд апелляционной инстанции документа об уплате государственной пошлины, доверенности).

11. После поступления апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления в суд первой инстанции судье исходя из требований статей 295, 297-299, 313 и 314 КАС РФ следует, в частности, проверять:

подлежит ли судебный акт обжалованию в апелляционном порядке;

обладает ли лицо, подавшее жалобу, и прокурор, принесший представление, правом апелляционного обжалования;

соблюден ли установленный законом срок апелляционного обжалования;

соблюдены ли требования закона, предъявляемые к содержанию жалобы, представления;

подписана ли жалоба, соответствует ли число копий жалобы и приложенных к ней документов числу лиц, участвующих в деле, если лицо, подающее жалобу, не направило данные документы другим лицам, участвующим в деле;

имеются ли документы, позволяющие суду убедиться в направлении другим лицам, участвующим в деле, копий жалобы и приложенных к ней документов в том случае, когда лицо, подающее жалобу, обязано направить или направило их другим лицам, участвующим в деле (например, квитанция об отправлении заказного письма, отчет об отправлении письма по электронной почте, документы, подтверждающие передачу документов оператору почтовой связи, и т.п.);

оплачена ли апелляционная жалоба государственной пошлиной в случаях, когда это предусмотрено законом;

приложены ли доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, а также копия документа о наличии у представителя высшего юридического образования, ученой степени по юридической специальности либо копия документа, удостоверяющего статус адвоката.

Необходимо иметь в виду, что отсутствие в приложенных к жалобе документах копии документа, удостоверяющего полномочия представителя, и (или) документа о высшем юридическом образовании либо ученой степени по юридической специальности или документа, удостоверяющего статус адвоката, не является основанием для оставления жалобы без движения при наличии копий таких документов в материалах дела.

12. По смыслу части 2 статьи 295, пунктов 2, 4 части 1 статьи 299 КАС РФ апелляционная, частная жалоба, поданная лицом, которое не было привлечено к участию в деле, должна содержать сведения о правах и об обязанностях, вопрос о которых был разрешен в обжалуемом судебном акте. В противном случае такая жалоба подлежит оставлению без движения (часть 1 статьи 300 КАС РФ).

Разрешение вопроса о правах и об обязанностях лица, которое не было привлечено к участию в деле, в частности, может иметь место тогда, когда из решения суда следует вывод о том, что данное лицо лишается прав, ограничивается в правах, наделяется правами и (или) на него возлагаются обязанности. При этом в случае оспаривания нормативного правового акта или акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, сам факт распространения на отдельных лиц норм оспариваемого акта не предоставляет им права на подачу апелляционной жалобы в отношении принятого судом решения.

13. При решении вопроса об оставлении апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления без движения на основании статей 299 и 300 Кодекса суду надлежит учитывать характер недостатков, допущенных лицом, подающим жалобу, представление, а также объективную возможность их устранения названным лицом.

Неуказание в жалобе, представлении номера административного дела, присвоенного судом первой инстанции, при наличии сведений об обжалуемом решении суда и соответствии жалобы, представления иным требованиям КАС РФ, неуказание адреса электронной почты или номера телефона при наличии иных данных, позволяющих известить лицо, подающее жалобу, представление, о движении дела, или при наличии названных сведений в материалах дела, а также иные недостатки, которые сами по себе не являются препятствием для рассмотрения жалобы, представления, не влекут оставление таких жалобы, представления без движения.

Срок для исправления недостатков жалобы, представления суду первой инстанции следует назначать с учетом реальной возможности их устранения, времени, необходимого на отправку и доставку почтовой корреспонденции, исходя из территориальной удаленности от суда места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу, а также с учетом иных обстоятельств.

Если копия определения об оставлении жалобы, представления без движения направляется в электронном виде, при определении указанного срока не учитывается время на отправку и доставку почтовой корреспонденции, которое могло бы потребоваться суду при отправке копии иными способами.

Срок для исправления недостатков жалобы, представления может быть продлен судьей первой инстанции на основании статьи 94[2] Кодекса посредством вынесения соответствующего определения. На определение о продлении срока исправления недостатков жалобы, представления не могут быть поданы частная жалоба, представление.

14. Судам первой инстанции необходимо учитывать, что если апелляционная, частная жалоба и приложенные к ним документы поданы лицом, не обладающим государственными или иными публичными полномочиями, в электронном виде и копии этих документов не были направлены другим лицам, участвующим в деле, то суд при наличии технической возможности размещает их на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа и (или) сообщает указанным лицам о поступлении жалобы способом, предусмотренным для направления судебных извещений (например, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронной почтой, телефонограммой и др.), разъясняя возможность ознакомиться с ними и подать возражения.

При этом следует учесть, что часть 6 статьи 299 КАС РФ обязывает лицо, обладающее государственными или иными публичными полномочиями, при подаче жалобы, представления направить другим лицам, участвующим в деле, копии соответствующих жалобы, представления и приложенных к ним документов, которые у них отсутствуют. Невыполнение требования части 6 статьи 299 КАС является основанием для оставления жалобы, представления лица, обладающего государственными или иными публичными полномочиями, без движения (статья 300 КАС РФ).

Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о получении копий названных выше жалобы, представления и приложенных к ним документов в электронном виде (часть 4 статьи 45 КАС РФ).

15. Лицам, участвующим в деле, по общему правилу должна быть предоставлена возможность ознакомиться не только с апелляционными жалобой, представлением, частной жалобой, представлением, но и с поступившими на них возражениями.

Если лицо, не обладающее государственными или иными публичными полномочиями, представило в суд возражения в электронном виде и не направило их копии другим лицам, участвующим в деле, то суд при наличии технической возможности размещает их на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа и (или) указанным лицам сообщается о поступлении возражений любым доступным способом (например, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронной почтой, телефонограммой и др.).

В случае представления лицами, обладающими государственными или иными публичными полномочиями, возражений относительно жалобы, представления они обязаны направить копии возражений другим лицам, участвующим в деле (часть 4 статьи 2, часть 6 статьи 299 Кодекса).

Возражения на жалобу, представление и их копии, поступившие в суд первой инстанции после направления административного дела (материала) в суд апелляционной инстанции, высылаются в суд апелляционной инстанции.

16. Суд первой инстанции по истечении срока обжалования направляет административное дело (материал) в суд апелляционной инстанции (части 4-6 статьи 302 КАС РФ).

При этом в случаях, когда установлены сокращенные сроки подачи жалобы, представления (статьи 298, 314 Кодекса), административное дело (материал) направляется в суд апелляционной инстанции незамедлительно после поступления жалобы, представления, даже если срок апелляционного обжалования еще не истек, способами, позволяющими обеспечить его скорейшую доставку (например, курьерской службой, с нарочным).

17. До направления дела (материала) в суд апелляционной инстанции суду первой инстанции в соответствии со статьей 184 КАС РФ следует по своей инициативе исходя из доводов апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить описку, опечатку, явную арифметическую ошибку в судебном акте, рассмотреть замечания на протокол, аудиозапись судебного заседания в соответствии со статьей 207 КАС РФ, а также принять дополнительное решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 183 Кодекса.

Действия суда апелляционной инстанции после поступления дела с апелляционными жалобой, представлением

18. После поступления административного дела (материала) с апелляционными жалобой, представлением, частной жалобой, представлением судья суда апелляционной инстанции вправе применить меры предварительной защиты, приостановить исполнение судебного акта, в том числе по собственной инициативе, а также решить вопрос об участии лица в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи, вопрос о рассмотрении дела в отсутствие лиц, участвующих в деле, с их согласия и совершить иные процессуальные действия, предусмотренные главой 13 КАС РФ, если иное не установлено положениями главы 34 Кодекса (часть 1 статьи 306 КАС РФ).

На данные действия может быть указано в определении о подготовке административного дела к судебному разбирательству и о назначении судебного разбирательства по административному делу в суде апелляционной инстанции или в ином определении.

19. В случае если жалоба, представление поступили в суд апелляционной инстанции до истечения срока их подачи, предусмотренного частью 1 статьи 305 КАС РФ, срок рассмотрения жалобы, представления исчисляется со дня истечения срока апелляционного обжалования (часть 1 статьи 305 КАС РФ).

Указанное правило не применяется при рассмотрении апелляционных жалоб, представлений, для рассмотрения которых установлены сокращенные сроки (части 3-10 статьи 305 КАС РФ).

20. При поступлении в суд апелляционной инстанции дела с апелляционными жалобой, представлением, поданными по истечении установленного срока обжалования, срок подачи которых не восстановлен, и (или) жалобой, представлением, не соответствующими требованиям, предъявляемым законом к их содержанию, суд апелляционной инстанции вправе возвратить поступившие к нему жалобу, представление до принятия их к производству вместе с делом в суд первой инстанции для совершения им процессуальных действий, предусмотренных нормами КАС РФ, если вопрос об устранении выявленных недостатков не может быть разрешен судом апелляционной инстанции самостоятельно (например, после представления в суд апелляционной инстанции документа об уплате государственной пошлины, документа об образовании, доверенности представителя).

В случае поступления в суд первой инстанции после направления дела в суд апелляционной инстанции заявления об исправлении описок, опечаток, явных арифметических ошибок в судебном акте суда первой инстанции, замечаний на протокол или аудиозапись судебного заседания, заявления о принятии дополнительного решения такое заявление направляется в суд апелляционной инстанции, который учитывает имеющиеся в судебном акте суда первой инстанции описки, опечатки, явные арифметические ошибки, факты неполноты протокола или аудиозаписи судебного заседания при вынесении апелляционного определения либо разрешает в апелляционном определении требования (вопросы), не разрешенные судом первой инстанции (например, разрешает вопрос о распределении судебных расходов, не распределенных судом первой инстанции), за исключением случаев, когда у суда апелляционной инстанции отсутствует возможность установить обстоятельства, необходимые для исправления описки, опечатки, ошибки, неполноты протокола, аудиозаписи, или отсутствует возможность разрешения вопросов, не разрешенных судом первой инстанции. В последних случаях дело может быть возвращено в суд первой инстанции для совершения им процессуальных действий, предусмотренных нормами КАС РФ, если без совершения данных действий административное дело не может быть правильно рассмотрено судом апелляционной инстанции.

21. На стадии производства в суде апелляционной инстанции вопросы процессуального правопреемства по основаниям, возникшим после принятия решения, а также по основаниям, о которых не могло быть известно суду первой инстанции до принятия решения, разрешаются судом апелляционной инстанции. В случае когда суд первой инстанции не разрешил подлежавший разрешению судом первой инстанции вопрос о процессуальном правопреемстве либо незаконно отказал в замене стороны ее правопреемником, решение суда может быть отменено или изменено судом апелляционной инстанции (пункты 2, 3 статьи 309, пункт 4 части 1, часть 4 статьи 310 КАС РФ).

В случаях подачи в суд первой инстанции после направления административного дела в суд апелляционной инстанции заявлений по вопросам о распределении судебных расходов, о разъяснении решения такие заявления рассматриваются судом первой инстанции после возвращения дела из суда вышестоящей инстанции.

При поступлении в суд первой инстанции после направления дела в суд апелляционной инстанции заявлений по вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства по судебному акту, подлежащему немедленному исполнению, частных жалоб на определения суда по таким вопросам, заявлений о разъяснении судебного акта, подлежащего немедленному исполнению, суд первой инстанции при необходимости запрашивает у суда апелляционной инстанции материал, состоящий из копий имеющихся в деле документов, требующихся для принятия решения в отношении соответствующего заявления, если исполнение судебного акта, подлежащего немедленному исполнению, не приостановлено судом апелляционной инстанции (часть 4 статьи 2, часть 6 статьи 302 КАС РФ). В случае если исполнение такого судебного акта было приостановлено судом апелляционной инстанции, а впоследствии им принято апелляционное определение об оставлении обжалуемого судебного акта без изменения, об отмене его в части, указанные выше заявления рассматриваются судом первой инстанции после поступления дела в суд первой инстанции.

Заявление об отмене или о замене мер предварительной защиты, принятых судом первой инстанции, рассматривается судом апелляционной инстанции, в котором рассматривается жалоба, представление и находится административное дело.

22. В случае когда заявление (ходатайство), содержащее просьбу об отзыве жалобы, представления, поступило в суд первой инстанции после направления дела в суд апелляционной инстанции, суду первой инстанции следует направить его в суд апелляционной инстанции.

Если заявление (ходатайство), содержащее просьбу об отзыве жалобы, представления, поступило в суд апелляционной инстанции до принятия жалобы, представления к производству суда апелляционной инстанции, судья суда апелляционной инстанции вправе разрешить вопрос об их возвращении, руководствуясь частью 2 статьи 301 Кодекса. В случае когда такие жалоба, представление приняты к производству суда апелляционной инстанции, суд уточняет у лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего представление, намерены ли они отказаться от жалобы, представления (статья 303 КАС РФ).

23. Лицо, подавшее апелляционную, частную жалобу, а также прокурор, принесший представление, вправе отказаться от жалобы, представления до вынесения судом апелляционной инстанции определения по итогам их рассмотрения. Заявление об отказе от жалобы, представления подается в суд апелляционной инстанции.

Вопрос о принятии отказа от жалобы решается судом апелляционной инстанции на этапе рассмотрения жалобы, представления при установлении полномочий лица на отказ от жалобы.

Если в соответствии со статьей 56 КАС РФ в доверенности специально оговорено право представителя на обжалование судебного акта, то такой представитель также вправе отказаться от поданной им апелляционной, частной жалобы.

Суд апелляционной инстанции принимает отказ от жалобы, если отсутствуют сведения о принуждении лица, подавшего жалобу, к отказу от жалобы (часть 2 статьи 4 КАС РФ).

Судом апелляционной инстанции выносится определение о принятии отказа от жалобы, представления, которым прекращается апелляционное производство по соответствующим жалобе, представлению (часть 3 статьи 303 КАС РФ). В этом случае обжалуемый судебный акт вступает в законную силу со дня вынесения определения о прекращении апелляционного производства в связи с отказом от жалобы при условии, если жалоба, представление не поданы другими лицами (часть 2 статьи 186, часть 5 статьи 311 КАС РФ).

24. Суд не принимает отказ от апелляционной, частной жалобы, поданной адвокатом, участвующим в административном деле по назначению суда в качестве представителя административного ответчика, место жительства которого не известно либо в отношении которого решается вопрос о госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях (часть 4 статьи 56 Кодекса, подпункты 1 и 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

25. Установив в ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству или рассмотрения административного дела в суде апелляционной инстанции, что дело подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, судья суда апелляционной инстанции или коллегиальный состав судей данного суда выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства. Такой переход может служить основанием для замены судьи или нескольких судей, в том числе всех судей, входящих в состав суда при производстве по делу в суде апелляционной инстанции (часть 5 статьи 16[1] КАС РФ).

После перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства суд апелляционной инстанции осуществляет его рассмотрение и разрешение, руководствуясь полномочиями, предоставленными суду апелляционной инстанции нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции: порядок, сроки, пределы, полномочия

26. В силу части 1 статьи 308 КАС РФ суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении, частной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции осуществляет проверку судебных актов по апелляционным жалобам и представлениям, частной жалобе, представлению, а не полное повторное рассмотрение административного дела по правилам суда первой инстанции (часть 1 статьи 295, часть 1 статьи 313, статьи 309, 316 Кодекса), поэтому оглашение им имеющихся в материалах дела письменных доказательств, заключений экспертов, воспроизведение аудио- и видеозаписей осуществляются при наличии необходимости в совершении соответствующих процессуальных действий.

В суде апелляционной инстанции не применяются правила об обязательном участии сторон и иных лиц, участвующих в деле, их представителей в судебном заседании суда первой инстанции (статья 307 КАС РФ).

27. Исходя из того, что суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело в полном объеме и не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении, частной жалобе, представлении и возражениях относительно их, в случаях когда принятие судебного акта в обжалуемой части явилось следствием другого вынесенного по этому же делу и необжалованного судебного акта либо следствием выводов (мотивов), содержащихся в необжалованной части судебного акта, суд вправе проверить также необжалованный судебный акт по административному делу или обжалуемый судебный акт в части, которая не была обжалована.

Например, при проверке законности определения о возвращении административного искового заявления по мотиву неустранения его недостатков суд апелляционной инстанции вправе проверить законность определения об оставлении административного искового заявления без движения.

28. По общему правилу в суде апелляционной инстанции не применяются нормы о соединении и разъединении нескольких административных исковых требований, об изменении предмета или основания административного иска, об изменении административных исковых требований, о предъявлении встречного административного иска, о замене либо привлечении к участию в деле второго административного ответчика (часть 9 статьи 307 КАС РФ).

Вместе с тем указанные выше ограничения не распространяются на случаи, когда суд первой инстанции необоснованно отказал лицу, участвующему в деле, в удовлетворении ходатайства об изменении предмета или основания административного иска, об изменении административных исковых требований, в принятии встречного административного иска, в замене либо привлечении к участию в деле второго административного ответчика, наделенного административными или иными публичными полномочиями.

В таких случаях суд апелляционной инстанции рассматривает административное дело с учетом неправомерно неудовлетворенного либо ранее заявленного и нерассмотренного ходатайства (заявления) об изменении предмета или основания административного иска, увеличении (уменьшении) размера административных исковых требований, с принятием встречного административного иска, привлечением к участию в деле надлежащего административного ответчика по правилам производства в суде первой инстанции в срок, установленный для рассмотрения административного дела судом первой инстанции, исчисляемый соответственно со дня вынесения определения о принятии изменения предмета или основания иска, увеличения (уменьшения) размера требований, о принятии встречного административного иска, о привлечении к участию в деле административного ответчика. По итогам такого рассмотрения административного дела судом апелляционной инстанции выносится соответствующее апелляционное определение (часть 1 статьи 307, статья 309 КАС РФ).

29. В соответствии с частью 3 статьи 308 КАС РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. Вместе с тем, если при удовлетворении требований об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, судом первой инстанции не разрешен связанный с их удовлетворением вопрос о необходимости принятия административным ответчиком каких-либо решений, совершения каких-либо действий в целях устранения нарушений прав, свобод и законных интересов административного истца либо препятствий к их осуществлению, данный вопрос может быть разрешен судом апелляционной инстанции в апелляционном определении об изменении обжалованного решения (пункт 1 части 3 статьи 227, пункт 2 статьи 309 КАС РФ).

30. При рассмотрении апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления суду апелляционной инстанции во всяком случае следует проверять наличие предусмотренных частью 1 статьи 310 КАС РФ безусловных оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции, а также оснований для прекращения производства по административному делу (глава 17 КАС РФ) или оставления административного искового заявления без рассмотрения (пункты 1-4 части 1, часть 2 статьи 196 КАС РФ).

В целях проверки наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 статьи 310 КАС РФ, суды апелляционной инстанции должны путем исследования объяснений лиц, участвующих в деле, и иных доказательств устанавливать, действительно ли лицу не было известно о времени и месте проведенного судебного заседания либо действительно ли лицо, не владеющее языком, на котором ведется судопроизводство, было лишено права давать объяснения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Решая вопрос об оставлении административного искового заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 части 1 статьи 196 КАС РФ, судам апелляционной инстанции необходимо устанавливать, носят ли соответствующие обстоятельства неустранимый характер (например, не намерен ли административный истец подписать поданное и не подписанное им административное исковое заявление).

При рассмотрении административного дела, в котором не допускается правопреемство, следует также иметь в виду, что смерть гражданина и завершение ликвидации организации, являвшихся сторонами в деле, подавшими жалобу, произошедшие после принятия решения суда, не влекут прекращение производства по жалобе либо прекращение производства по делу. В таких случаях суд апелляционной инстанции рассматривает поданную жалобу и выносит апелляционное определение.

31. Обратить внимание судов апелляционной инстанции на недопустимость отказа в принятии дополнений к апелляционным жалобе, представлению, содержащих новые основания, по которым участники процесса считают судебный акт неправильным (пункт 4 части 1 статьи 299 КАС РФ).

До начала рассмотрения административного дела по существу следует с учетом мнения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, решить вопрос о возможности рассмотрения апелляционных жалобы, представления с учетом принятых дополнений в данном судебном заседании.

32. До изложения обстоятельств административного дела судья-докладчик, исходя из требований части 4 статьи 307, части 2 статьи 308 Кодекса, при наличии сведений о поступлении в суд новых доказательств сообщает об этом, раскрывая их содержание, ставит на обсуждение перед судом вопрос о принятии дополнительно представленных (новых) доказательств.

В случае если лицо заявило ходатайство о принятии и об исследовании дополнительно представленных (новых) доказательств, на которые не ссылалось в апелляционных жалобе, представлении, непосредственно в судебном заседании суда апелляционной инстанции, суд апелляционной инстанции разрешает данное ходатайство с учетом мнения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, дает оценку характеру причин непредставления данных доказательств в суд первой инстанции, а также проверяет их соответствие требованиям статей 60 и 61 КАС РФ о допустимости и относимости доказательств.

Судам следует учитывать, что вопрос о том, могли ли доказательства быть представлены лицами, участвующими в деле, в суд первой инстанции, не имеет правового значения, если доказательства необходимы для принятия законного и обоснованного решения и в связи с этим подлежали истребованию судом первой инстанции по своей инициативе независимо от волеизъявления участников спора (часть 3 статьи 62, часть 1 статьи 63 КАС РФ).

33. По смыслу положений частей 3, 4 статьи 198, части 2 статьи 308 КАС РФ определение суда апелляционной инстанции по вопросу о принятии дополнительно представленных (новых) доказательств может быть вынесено как в виде протокольного определения, так и в виде отдельного судебного акта. Указанное определение не может быть обжаловано. Возражения в отношении данного определения могут быть изложены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела (часть 2 статьи 202 КАС РФ).

Дополнительно представленные (новые) доказательства исследуются в порядке, установленном главой 6 и статьями 158-170 КАС РФ.

34. Согласно части 6 статьи 307 Кодекса после объяснений лица, подавшего апелляционную жалобу, или прокурора, если им принесено апелляционное представление, и других лиц, участвующих в деле, их представителей суд апелляционной инстанции по мотивированному ходатайству об этом лица, участвующего в деле, оглашает имеющиеся в деле доказательства.

При этом суд апелляционной инстанции вправе уточнить у лица, заявившего такое ходатайство, какие конкретно документы и материалы (например, протоколы осмотра страниц сайтов в сети "Интернет", протоколы осмотра вещественных доказательств) с указанием их страниц подлежат оглашению и какие обстоятельства подтверждаются данными доказательствами.

Суд апелляционной инстанции вправе отказать в удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле, об оглашении доказательств с учетом мнения других лиц, участвующих в деле, доводов апелляционных жалобы, представления, содержания обжалуемой части судебного акта, наличия в действиях лица, заявившего ходатайство, злоупотребления процессуальными правами.

35. По общему правилу сроки рассмотрения и разрешения судом апелляционной инстанции административных дел могут быть продлены председателем суда, заместителем председателя суда, председателем судебного состава не более чем на один месяц (часть 2 статьи 141, часть 1 статьи 307 КАС РФ).

Не подлежат продлению сроки рассмотрения и разрешения судом апелляционной инстанции административных дел, для которых установлены сокращенные сроки их рассмотрения в суде апелляционной инстанции (части 3-10 статьи 305 КАС РФ).

36. Проверяя законность состава суда первой инстанции, рассмотревшего административное дело, необходимо учитывать, что административное дело признается рассмотренным судом в незаконном составе в том числе, когда оно рассмотрено лицом, не наделенным полномочиями судьи; дело, подлежащее коллегиальному рассмотрению, рассмотрено судьей единолично; судья подлежал отводу по основаниям, предусмотренным пунктами 1-4 части 1, частями 3, 4 статьи 31 Кодекса, либо судья повторно участвовал в рассмотрении административного дела в нарушение положений статьи 32 КАС РФ.

Решение суда может быть отменено по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 310 КАС РФ, со ссылкой на неиспользование автоматизированной информационной системы распределения дел в случае, когда это привело к нарушению принципа независимости судей путем влияния на процесс лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.

37. Нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, определяющих правила территориальной подсудности, не свидетельствует о рассмотрении административного дела судом в незаконном составе и не является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Суд апелляционной инстанции, установив такое нарушение, может отменить судебный акт суда первой инстанции на основании части 4 статьи 310 Кодекса ввиду неправильного применения норм процессуального права и передать административное дело в суд первой инстанции, к подсудности которого законом отнесено его рассмотрение, в том числе если на нарушение правил подсудности указано в апелляционных жалобе, представлении, частной жалобе, представлении прокурора и лицо, подавшее жалобу, или прокурор, принесший представление, заявляли в суде первой инстанции ходатайство о неподсудности дела этому суду или отсутствовала возможность заявить такое ходатайство по причине их неизвещения о времени и месте судебного заседания или непривлечения к участию в деле.

Решение не может быть отменено по мотиву нарушения правил подсудности, если дело рассмотрено судом, которому оно не подсудно, при условии, что иные суды, к компетенции которых может быть отнесено рассмотрение дела, возвратили административное исковое заявление или оставили его без рассмотрения со ссылкой на неподсудность данного дела.

38. С учетом норм Кодекса о непрерывном ведении аудиопротоколирования судебного заседания решение суда первой инстанции по общему правилу подлежит отмене, если судом апелляционной инстанции установлено, что аудиопротоколирование начато через определенное время после начала судебного заседания, за исключением случаев, когда лица, участвующие в деле, не явились в судебное заседание к его началу, или в течение судебного заседания аудиопротоколирование прерывалось судом при отсутствии оснований для этого, в результате чего не отражены показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле, на которые они ссылаются как на неисследованные и не получившие оценку со стороны суда первой инстанции (часть 1 статьи 206, пункт 6 части 1 статьи 310 КАС РФ).

В случае если на носителе информации, полученной с использованием средств аудиопротоколирования, не содержится необходимых сведений о проведенном судебном заседании или о его части в связи с техническими причинами, о возникновении которых не было известно до начала проведения судебного заседания и в ходе его проведения (например, неисправность оборудования, отключение электроэнергии), соответствующие причины могут быть указаны в протоколе судебного заседания и (или) в приложенных к нему документах (например, в справке об отключении электроэнергии, акте об отсутствии аудиозаписи, содержащем сведения о времени начала записи, времени перерыва, причинах возникшего перерыва, подписанном председательствующим, секретарем судебного заседания и техническим специалистом, отвечающим за функционирование систем аудиопротоколирования в суде).

Суд апелляционной инстанции исследует и оценивает содержащиеся в протоколе судебного заседания и приложенных к нему документах сведения, иные представленные (истребованные) доказательства в целях проверки соблюдения судом первой инстанции процессуальных норм о ведении аудиопротоколирования (статьи 204, 206 КАС РФ). Решение суда не подлежит отмене на основании пункта 6 части 1 статьи 310 КАС РФ, если установленные судом апелляционной инстанции причины неполноты или отсутствия записи судебного заседания не связаны с нарушением правил о непрерывном ведении аудиопротоколирования, то есть имели место вследствие технических причин (сбоев), о возникновении которых не было известно до начала проведения судебного заседания и в ходе его проведения.

В случаях когда о технических причинах (сбоях), препятствующих осуществлению аудиопротоколирования, суду первой инстанции стало известно до или в ходе проведения судебного заседания, процессуальные нормы о ведении аудиопротоколирования признаются соблюденными, если судом первой инстанции были незамедлительно приняты зависящие от него меры по устранению данных причин (в том числе с объявлением перерыва в судебном заседании), а также по восполнению в протоколе и в аудиозаписи судебного заседания сведений, имеющих значение для дела.

Судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что протокол судебного заседания, составленный в письменной форме и содержащий все сведения, предусмотренные частью 3 статьи 205 КАС РФ, не может заменить аудиопротоколирование, ведение которого обязательно, поэтому при нарушении процессуальных правил о непрерывном ведении аудиопротоколирования судебного заседания решение суда первой инстанции подлежит безусловной отмене.

39. Если суд апелляционной инстанции придет к выводу о незаконности решения об отказе в удовлетворении административного иска, принятого судом первой инстанции в предварительном судебном заседании (часть 5 статьи 138 КАС РФ) или в судебном заседании в связи с пропуском срока обращения в суд, он отменяет решение суда и вправе направить дело в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных требований, если суд первой инстанции не устанавливал и не исследовал фактических обстоятельств дела (пункт 3 статьи 309 КАС РФ).

40. Суд апелляционной инстанции в целях реализации задач административного судопроизводства при установлении оснований для направления административного дела на новое рассмотрение вправе принять новое решение без направления дела на новое рассмотрение, например, по делу, подлежащему рассмотрению в сокращенный срок, либо делу, решение по которому подлежит немедленному исполнению, в том числе по делу о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни (статьи 3, 9, 10 КАС РФ).

41. Обратить внимание судов апелляционной инстанции на то, что установление в ходе рассмотрения административного дела нарушения срока апелляционного обжалования судебного акта при отсутствии определения о восстановлении этого срока или несоответствия апелляционных жалобы, представления, частной жалобы, представления требованиям статьи 299 КАС РФ является основанием для оставления их без рассмотрения по существу при условии, что в суде апелляционной инстанции отсутствует возможность устранения выявленных недостатков.

Апелляционные жалоба, представление, частная жалоба, представление, поданные лицом, не обладающим правом апелляционного обжалования судебного акта, или на судебный акт, не подлежащий обжалованию в апелляционном порядке, оставляются судом апелляционной инстанции без рассмотрения по существу (часть 4 статьи 2, часть 1 статьи 301, пункт 5 статьи 309 КАС РФ).

42. Правила изготовления и объявления решения суда первой инстанции распространяются на изготовление и объявление апелляционного определения.

Судам апелляционной инстанции необходимо иметь в виду, что в случае отмены решения суда первой инстанции и принятия нового решения по административному делу, по которому мотивированное решение должно быть изготовлено в день его принятия, апелляционное определение в окончательной форме должно быть изготовлено также в день его принятия (часть 3 статьи 269, часть 4 статьи 273, часть 4 статьи 279, часть 8 статьи 280, часть 4 статьи 285, часть 5 статьи 285[5] КАС РФ).

В целях обеспечения реализации лицами, участвующими в деле, права на кассационное обжалование суд апелляционной инстанции в резолютивной части апелляционного определения указывает, что кассационная жалоба (представление) может быть подана через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вынесения апелляционного определения в соответствующий суд кассационной инстанции (часть 2 статьи 14, пункт 5 части 6 статьи 180, пункт 7 части 1 статьи 199, часть 1 статьи 307, часть 2 статьи 318, часть 1 статьи 319 КАС РФ).

43. В случае когда после вынесения апелляционного определения поступили апелляционные жалоба, представление от других лиц, которым был восстановлен пропущенный срок апелляционного обжалования, суд апелляционной инстанции принимает такие жалобу, представление к своему производству и рассматривает их в порядке, предусмотренном главой 34 КАС РФ. Если при рассмотрении вновь поступивших апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции придет к выводу о незаконности и необоснованности судебного акта суда первой инстанции, то он отменяется вместе с ранее вынесенным апелляционным определением и выносится новое апелляционное определение (статья 312 КАС РФ).

С учетом того, что нормами КАС РФ не предусмотрено иного, апелляционные жалоба, представление, поступившие после рассмотрения административного дела судом апелляционной инстанции, могут быть рассмотрены тем же или иным составом судей.

Поскольку предметом такого рассмотрения выступает судебный акт суда первой инстанции, а не ранее вынесенное апелляционное определение, в случае если суд апелляционной инстанции при повторной проверке судебного акта суда первой инстанции придет к выводу, что апелляционные жалоба, представление не подлежат удовлетворению, в резолютивной части апелляционного определения указывается на оставление апелляционных жалобы, представления без удовлетворения; указания на оставление без изменения ранее вынесенных судебных актов по административному делу в резолютивной части не требуется.

Особенности обжалования определений суда первой инстанции

44. Исходя из положений статьи 313 КАС РФ в суд апелляционной инстанции отдельно от решения обжалуются не все определения суда первой инстанции, принимаемые при рассмотрении административного дела, а только те, на возможность обжалования которых указано в соответствующих статьях КАС РФ, а также определения, исключающие возможность дальнейшего движения административного дела.

Возражения в отношении иных определений, в частности определения о принятии административного искового заявления к производству суда, о подготовке административного дела к судебному разбирательству, об истребовании доказательств, об отложении судебного разбирательства административного дела, о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства, могут быть включены в апелляционные жалобу, представление на решение суда.

45. Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой инстанции, если иные сроки не установлены статьей 314 КАС РФ.

При этом необходимо иметь в виду, что частная жалоба на определение мирового судьи рассматривается районным судом в сроки, установленные частью 1 статьи 305 КАС РФ.

46. К определениям, которыми оканчивается производство по административному делу на соответствующей стадии административного судопроизводства, относятся определения о приостановлении производства по административному делу, о прекращении производства по административному делу, об оставлении административного искового заявления без рассмотрения или об отказе в удовлетворении заявления, представления прокурора о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (часть 2 статьи 315 КАС РФ).

При подаче частной жалобы, представления прокурора на иные подлежащие обжалованию определения суда первой инстанции (за исключением определений, вынесенных до возбуждения производства по делу в суде первой или апелляционной инстанции) в суд апелляционной инстанции направляется вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала жалобы или представления прокурора и обжалуемого определения суда, а также из заверенных судом необходимых для их рассмотрения копий документов. При этом в случае необходимости суд апелляционной инстанции вправе запросить у суда первой инстанции копии не направленных ему имеющихся в материалах дела документов. После рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции сформированный по частной жалобе, представлению прокурора материал приобщается к делу (часть 6 статьи 302 КАС РФ).

При подаче частной жалобы, представления прокурора на определения, вынесенные судьей суда первой инстанции до возбуждения производства по административному делу в суде первой или апелляционной инстанции (например, определение о возвращении административного искового заявления, определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы), в суд апелляционной инстанции направляются оригиналы поданных административного искового заявления, жалобы, представления и прилагаемых к ним документов вместе с делом (при его наличии).

47. Правом на подачу частной жалобы, представления на определение суда первой инстанции, вынесенное после принятия административного искового заявления, обладают стороны, другие лица, участвующие в деле, в том числе участвующий в деле прокурор, а также лица, в отношении которых этим определением разрешен процессуальный вопрос (например, правом на подачу частной жалобы на определение по вопросу о возмещении расходов, связанных с проведением экспертизы, обладает эксперт; правом на обжалование определения о наложении штрафа за неисполнение определения об истребовании доказательств обладает лицо, у которого истребованы доказательства).

Правом на подачу частной жалобы, представления на определение, вынесенное до возбуждения производства по делу (определение об оставлении без движения, о возвращении, об отказе в принятии административного искового заявления), обладает лицо, обратившееся в суд с административным иском. Копии такой жалобы иным лицам, указанным в административном исковом заявлении в качестве лиц, участвующих в деле, не высылаются. Соответствующая жалоба направляется в суд апелляционной инстанции вместе с прилагаемым материалом до истечения срока подачи частной жалобы, представления на обжалованное определение суда и рассматривается судом апелляционной инстанции, в том числе до истечения данного срока, без извещения названных лиц (часть 2 статьи 295, часть 1 статьи 313 КАС РФ).

48. Требование Кодекса о рассмотрении без проведения судебного заседания частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции, которым не оканчивается производство по административному делу, не лишает суд апелляционной инстанции права на любом этапе апелляционного производства исходя из характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса, доводов частной жалобы, представления прокурора, необходимости в целях проверки законности и обоснованности обжалуемого определения предоставить лицам, участвующим в деле, возможность изложить суду второй инстанции свою позицию устно, принять решение о проведении судебного заседания, известив лиц, участвующих в деле, о времени и месте его проведения. Например, в случае нарушения судом первой инстанции права лица, на которое обжалуемым определением наложен штраф, быть услышанным или когда для проверки доводов частной жалобы, представления прокурора требуется дополнительное исследование имеющихся в материалах или вновь представленных доказательств, в том числе объяснений лиц, участвующих в деле, частная жалоба, представление могут быть рассмотрены в судебном заседании (части 2 и 3 статьи 315 КАС РФ).

Частные жалобы, представления прокурора на определения рассматриваются судьями судов апелляционной инстанции единолично, за исключением случаев, когда обжалуемое определение вынесено коллегиальным составом суда (часть 2[1] статьи 315 КАС РФ).

Исходя из того, что по общему правилу частная жалоба, представление рассматриваются без проведения судебного заседания, то есть без извещения и вызова лиц, участвующих в деле, суду первой инстанции в копии сопроводительного письма о направлении в суд апелляционной инстанции материала с частной жалобой, представлением прокурора, высылаемой лицам, участвующим в деле, следует указывать на это.

Обратить внимание судов на необходимость в соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" размещать в занимаемых судом апелляционной инстанции помещениях, а также на интернет-сайте суда апелляционной инстанции информацию о времени и месте рассмотрения частной жалобы, представления прокурора в судебном заседании.

49. В случае отмены по частной жалобе, представлению прокурора определения суда первой инстанции полностью или в части суд апелляционной инстанции по общему правилу самостоятельно разрешает по существу процессуальный вопрос, по поводу которого было вынесено обжалуемое определение суда (например, вопрос о восстановлении или об отказе в восстановлении процессуального срока; о возвращении, оставлении без движения или об отказе в принятии административного искового заявления; о применении мер предварительной защиты; прекращении производства по административному делу и т.п.). Исключение могут составлять, в частности, следующие вопросы:

о разъяснении судебного акта суда первой инстанции;

о возобновлении производства по административному делу после его приостановления;

разрешенные судом первой инстанции в незаконном составе суда;

разрешенные в отношении лиц, не привлеченных к участию в деле и участию в их разрешении (например, в случае когда судебные расходы взысканы с лица, не привлеченного к участию в деле, штраф наложен на лицо, не являющееся участником процесса, которому не обеспечена возможность реализовать право быть услышанным при наложении штрафа);

при разрешении которых нарушены правила о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания (часть 1 статьи 185, статья 192, пункт 3 статьи 309, глава 38 КАС РФ).

В случае отмены судом апелляционной инстанции соответствующего определения суда первой инстанции указанные выше вопросы подлежат разрешению судом первой инстанции.

В целях правильного разрешения вопроса о принятии административного искового заявления суд апелляционной инстанции, отменяя незаконное определение суда первой инстанции, вправе вынести определение по иному процессуальному вопросу, который не был разрешен судом (судьей) первой инстанции до вынесения обжалованного определения, однако подлежал разрешению.

Например, в случаях когда судом первой инстанции незаконно оставлено без движения административное исковое заявление, не подлежавшее рассмотрению и разрешению в порядке административного судопроизводства, либо незаконно отказано в принятии административного искового заявления при подсудности дела другому суду, суд апелляционной инстанции вправе вынести определения об отказе в принятии административного искового заявления и о его возвращении соответственно.

Иные вопросы, возникающие в связи с рассмотрением административного дела в суде апелляционной инстанции

50. Исходя из положений статей 204 и 207 КАС РФ замечания на протокол или результаты аудиозаписи судебного заседания, которые велись в суде апелляционной инстанции, рассматриваются подписавшим протокол судьей без извещения лиц, участвующих в деле.

51. Неуплата лицом, участвующим в деле, государственной пошлины либо ее уплата не в полном размере не может служить основанием для возвращения апелляционной жалобы с делом судом апелляционной инстанции в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьей 300 КАС РФ. В этом случае вопрос о взыскании государственной пошлины в установленном законом размере может быть разрешен судом апелляционной инстанции с учетом правил, предусмотренных главой 10 КАС РФ.

В силу части 3 статьи 111 КАС РФ в случаях если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных расходов с учетом правил, установленных указанной статьей. Если в этих случаях суд вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных расходов, этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению лица, заинтересованного в его разрешении. Данная норма права применяется в том числе к расходам, понесенным судом апелляционной инстанции в связи с рассмотрением административного дела, расходам, возникшим на стадии производства в суде апелляционной инстанции по инициативе суда апелляционной инстанции (например, расходам, связанным с назначением экспертизы, назначением адвоката), а также к расходам по уплате государственной пошлины.

52. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 4 статьи 2, частью 2 статьи 184 КАС РФ, вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в апелляционном определении описки, опечатки или явные арифметические ошибки, а также рассмотреть заявления лиц, участвующих в деле, о разъяснении апелляционного определения (часть 4 статьи 2, статья 185 КАС РФ), о пересмотре апелляционного определения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (глава 37 Кодекса).

Совершение соответствующих процессуальных действий, исходя из положений статей 28, 175, 184, 185, 307, 311 КАС РФ, должно осуществляться тем же составом суда, которым рассмотрено дело и принято апелляционное определение.

В то же время, если возникли обстоятельства, предусмотренные пунктами 1-3 части 3 статьи 28 Кодекса, производится замена судьи. При этом положение части 4 статьи 28 КАС РФ об осуществлении судебного разбирательства с самого начала не применяется, поскольку апелляционное определение по делу уже принято.

Определения суда апелляционной инстанции об исправлении описки, опечатки или явной арифметической ошибки, об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о разъяснении апелляционного определения, об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления, представления о пересмотре апелляционного определения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступают в законную силу со дня их вынесения (часть 5 статьи 311 КАС РФ).

53. По общему правилу, предусмотренному частью 1 статьи 353 КАС РФ, после рассмотрения административного дела в суде апелляционной инстанции, в том числе и в случае, когда суд апелляционной инстанции отменил либо изменил судебный акт суда первой инстанции и принял новое решение, исполнительный лист выдается судом, который рассматривал административное дело в первой инстанции.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов