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26.06.2020 16:07
Рубрика: Общество

97-летний ветеран назвала Путина любимым президентом

Текст: Ксения Воронцова

Ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Зинаида Антоновна Корнева поделилась с Владимиром Путиным впечатлениями от Парада Победы, прошедшего 24 июня, и назвала его самым любимым президентом.

"Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы самый мой любимый президент", - поприветствовала она главу государства.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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По словам 97-летней Зинаиды Антоновны, она всегда верила, что Парад состоится.

"И он состоялся. И я с таким удовольствием смотрела этот Парад и радовалась, что такая у нас техника, такая выправка у военных. И если бы 75 лет тому назад была у нас такая мощь, на нас никто бы не напал", - рассказала она.

Зинаида Корнева также рассказала, что в период пандемии она и ее семья занимаются волонтерской деятельностью - собирают деньги родным погибших от коронавируса врачей. Собрано уже 4,5 миллиона, 143 семьи медработников получили адресную помощь. "Вирус еще не закончился, поэтому мы продолжаем сбор средств", - сказала она, выразив надежду, что к нему подключатся и представители бизнеса.

Также ветеран рассказала о центре для детей-инвалидов, которому не хватает средств для завершения строительства. "Если будет помощь, то мы победим все неприятности, и вирус, и все недостатки. Я надеюсь на это", - сказала она.

"Я желаю вам и здоровья, и успехов. Удивительно, что вы в таком солидном возрасте находите в себе силы еще и другим людям помогать. Что касается этого центра… конечно, поможем в его строительстве и в организации работы. Даже не сомневайтесь, все сделаем", - заверил Владимир Путин.

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