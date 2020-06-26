Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против "Северного потока-2"

Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В Берлине прогнозируют, что последующие демарши Вашингтона с целью остановить строительство трубопровода могут затронуть значительное число не только немецких, но и европейских банков, компаний, а также госслужб, задействованных в этом масштабном проекте. В связи с этим в Берлине настаивают на выработке скоординированных шагов на общеевропейском уровне.

Напомним, что 4 июня республиканцы внесли в сенат США законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2". Документ в первую очередь направлен против европейских компаний, которые, так или иначе, участвуют в строительстве газопровода.