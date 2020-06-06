В Германии раскритиковали новые санкции США против "Северного потока-2"

"Эти планы являются прямой угрозой правовой безопасности в Европейском Союзе и приведут к санкциям США против десятков немецких и европейских компаний. Европейские энергетические проблемы должны решаться в Европе и в соответствии с европейскими законами, а не представителями США", - заявил председатель Восточного комитета Оливер Гермес.

По его словам, проект по строительству газопровода успешно завершил все процедуры одобрения ЕС. Еврокомиссия и федеральное правительство должны защитить европейские компании от внешнего влияния и тем самым суверенитет Евросоюза.

Гермес далее отметил, что политические аргументы, которые выдвигают официальные лица США в отношении "Северного потока-2", связаны во многом с фальшивыми новостями и мало соответствуют реальности. Проект не угрожает энергетической безопасности Европы. Дополнительные объемы газа гарантируют стабильные цены на энергоносители по мере роста спроса для европейских домохозяйств и предприятий и останутся таковыми, позволяя тем самым быстрее достичь своих климатических целей.

Даже если санкции будут введены, проект трубопровода, в финансирование которого западноевропейские компании вложили уже более пяти миллиардов евро, должен быть завершен, уверен эксперт.

"Любой, кто думает, что должен влиять на политику в Европе из Техаса и спасать нас от России, возможно, должен поговорить с теми, кого затрагивает их политика, а не только с лоббистскими группами в США. Тысячи компаний из 25 стран способствуют успеху проекта "Северного потока-2", - заключил председатель Восточного комитета.

Напомним, в четверг группа сенаторов США выступила с инициативой о введении новых санкций против "Северного потока-2" в соответствии с так называемым "Актом о разъяснении энергетической безопасности Европы 2020 года" ("Protecting Europe ́s Energy Security Clarification Act of 2020") в дополнение к закону о санкциях, введенных 19 декабря 2019 года.

Восточный комитет немецкой экономики является одним из крупнейших объединений в Германии. Организация продвигает немецкий бизнес в 29 странах Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы и Южного Кавказа, обеспечивает около одной пятой всей немецкой внешней торговли.