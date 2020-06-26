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26.06.2020 15:55
Рубрика: Общество

Детские лагеря откроются к началу июля в 19 регионах России

Текст: Ксения Колесникова
К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнется в 19 российских регионах. Всего планирует открыться 33 347 организаций детского отдыха. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К настоящему времени кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры "Орленок", "Смена" и "Артек" планируют с 1 июля принять ребят с тех территорий, на которых они расположены. "Океан" откроется с 14 июля.

Около 5 млн детей отдохнут в лагерях этим летом

По поручению министерства просвещения открыт ресурсный центр, который круглые сутки отвечает на все вопросы, связанные с текущей летней оздоровительной кампанией и собирает актуальную информацию о детском отдыхе. Номер телефона центра - 8-800-444-35-38. Вопросы также принимаются по электронной почте leto2020@turcentrrf.ru.

Кроме того, во всех регионах созданы телефоны горячей линии, по которым можно получить ответы на вопросы о летнем детском отдыхе.

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минпросвещения Отдых детей в летних лагерях

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