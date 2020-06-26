Число погибших в авариях на наших дорогах могло быть значительно ниже, если бы не огромные расстояния. Пострадавших в авариях не всегда успевают довезти туда, где им окажут необходимую помощь. Или "скорая" приезжает слишкомn поздно.

Судите сами. Тяжесть последствий в России от ДТП - это соотношение количества погибших к пострадавшим - с января по май было 7,8. Для сравнения: в Германии это соотношение равно 1. В Великобритании тяжесть последствий менее 1. Даже в Болгарии - не самой богатой стране Евросоюза - тяжесть последствий около 3. Более чем в два раза ниже, чем в России. И это при том, что в той же Германии происходит гораздо больше аварий с пострадавшими, чем у нас.

Просто выживаемость в ДТП отнюдь не всегда зависит от тяжести произошедшего на дороге. Далеко не все погибают в аварии моментально. Напомним, что погибшим в ДТП считается тот, кто умер в течение месяца от полученных травм. И тут все дело в том, как оказать пострадавшему необходимую помощь. В этом вопросе много нюансов, которые не раз обсуждались в высоких кабинетах и на конференциях различного уровня. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, будучи на посту министра здравоохранения, приводила такую цифру: 67 процентов людей, попавших в аварии, умирают, не дождавшись медицинской помощи. Правило "золотого часа" в их отношении не сработало. Есть такое понятие у медиков: если в течение часа не оказать помощь, то потом оказывать ее будет некому.

Есть такое понятие у медиков "золотой час". Если в течение часа не оказать помощь, то потом ее оказывать будет некому

Казалось бы, проблемы с доставкой людей в больницы могла бы решить закупка новых машин "скорой", оборудованных всем необходимым. Но "скорые" закупаются, а проблемы тем не менее не решаются. При слаженной работе экстренных служб доставить человека до больницы можно за шесть минут, отмечала Вероника Скворцова

Но вот, например, в Москве постоянные пробки. Пробиться сквозь них сложно даже со спецсигналами. Тут приходит на помощь авиация. Москва стала первым городом России, где медицинские вертолеты постоянно вылетают на помощь пострадавшим. Их используют в экстренных случаях, когда другой транспорт не может быстро добраться до места происшествия, а счет идет на минуты. С помощью вертолетов в огромном мегаполисе удаётся быстро доставить медиков к месту аварии, чтобы они оценили состояние пострадавших, оказали первую помощь и оперативно перевезли людей в больницу.

Вертолёты не заменяют бригады "скорой", их используют только в тех случаях, когда нет возможности экстренно доставить пострадавшего в стационар. На место ДТП с момента получения сигнала они прилетают за 11-15 минут. Уже через семь минут пациент окажется в стационаре. В среднем от поступления вызова до доставки человека в больницу на "скорой" проходит 47 минут, то есть правило "золотого часа" соблюдается.

На место ДТП вертолет прилетит в течение 15 минут с момента получения сигнала. Фото: Просвирников Егор

На вертолетах летают два пилота, врач и фельдшер. С помощью современного оборудования медики могут оказывать помощь прямо в воздухе. В зависимости от состояния пострадавших они могут перевозить от одного до четырех пациентов. А запас лекарственных препаратов и перевязочных материалов рассчитан на 25 человек. То есть медики могут высадиться на месте происшествия в разгрузочных жилетах и оказать помощь не одному, а сразу нескольким пострадавшим. Благодаря оперативной доставке пострадавших в Москве самый низкий уровень социального риска от ДТП - 3,7 погибшего на 100 тысяч населения по итогам прошлого года. Тяжесть последствий также одна из самых низких в России - 4,1. Но стоит учитывать, что здесь на территории мегаполиса сосредоточено огромное количество больниц.

В Подмосковье также решают проблему с доставкой пострадавших с помощью авиации. Как сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Кузнецов, выступая на конференции по безопасности дорожного движения в рамках выставки "Дорога-2019", прошедшей в Екатеринбурге, у них есть договоренности с медцентрами, специализирующимися на сочетанных травмах. Ведь в авариях получают именно такие травмы. А также есть договоренность с госпиталем, куда доставляют пострадавших в ДТП, а для ее ускорения используется вертолет. Как пояснил Виктор Кузнецов, стоимость летного часа - это расходы, несравнимые со стоимостью человеческой жизни. Именно благодаря оперативной доставке в специализированные лечебные заведения удалось снизить смертность при авариях почти в два раза.

В Подмосковье именно благодаря оперативной доставке пострадавших в специализированные лечебные заведения удалось снизить смертность при авариях почти в два раза

Этот опыт, как отметил глава ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, необходимо распространить на все регионы. По его мнению, желательно, чтобы и количество аварий сократилось, но главное - это сохранение человеческих жизней. И если аварии случаются, то люди должны в них выжить. Оперативное оказание помощи пострадавшим в авариях - задача всех ведомств. Но для применения медицинской авиации у регионов должны быть средства на нее. И если в столицах регионов это решаемая задача, то за сотни километров от них ее еще предстоит решить.

Есть еще одна глобальная проблема, которую решили в Подмосковье, но она практически нерешаема в других регионах России. Дело в том, что скорая помощь имеет территориальную привязку. Представим себе ситуацию: произошла авария в Рязанской области недалеко от границы с Московской. Какая бригада туда поедет? Правильно, из Рязанской области, даже если базируется за полсотни километров. Куда эта бригада повезет пострадавшего? В ближайшую больницу в Рязанской области, несмотря на то, что в паре километров в Московской области есть больница, где могут оказать помощь пострадавшему. И этот принцип действует по всей территории России. В итоге "золотой час" не соблюдается. И люди погибают по пути в больницу.

Стоимость летного часа – это расходы несравнимые со стоимостью человеческой жизни. Фото: Владимир Аносов

Необходимость привязать конкретные больницы к конкретным участкам дорог не раз озвучивалась и даже поддерживалась на уровне правительства. Но пока работают только договоренности руководителей регионов с конкретными медицинскими учреждениями. Не все больницы могут оказать квалифицированную помощь пострадавшему в ДТП. Именно по этой причине приходится договаривался с конкретными медицинскими центрами. Вот еще один пример. В 30 километрах от Архангельска ночью происходит ДТП. Скорая отвозит потерпевшего в ближайшую больницу.

Но в этой больнице ночью даже врача нет. Только фельдшер. Оказать помощь пострадавшему он не может. Человек нуждается в срочной операции. А везти его в Архангельск не на чем. Реанимационного автомобиля нет. В итоге через полтора дня человек умирает. Так что доставкой в ближайшую больницу смертность от ДТП не всегда можно сократить. Необходимо пострадавшего оперативно доставлять туда, где ему действительно смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. И для этого нужна система экстренного реагирования на межрегиональном, а лучше федеральном уровне. Но она работает, когда происходят действительно громкие катастрофы. А должна бы для каждого пострадавшего.

Ну и, конечно, на выживаемость пострадавшего в аварии влияет скорость сообщения об аварии. На огромной территории, на огромном километраже даже федеральных дорог в некоторых местах плохо работает связь. Нет сотового покрытия. Такие лакуны есть даже в Московской области, не говоря уже о более удаленных от центра регионах. До недавнего времени даже открытая скоростная платная дорога до Санкт-Петербурга трасса "Нева" практически была без сотового покрытия. Правда, в апреле этого года связь на ней заработала.

Для обеспечения безопасности и увеличения числа выживших в авариях людей связь просто необходима на всех дорогах, какого бы значения они ни были. Причем не только экстренная. Ведь люди еще и путешествует по стране. И вряд ли кто-нибудь из водителей заранее составляет себе список больниц по дороге следования. А когда происходит ЧП, да еще и там, где нет связи, остро встает вопрос: куда везти пострадавшего, в какую сторону? Все это звенья одной цепи. И решать проблему должны совместно не только Минздрав, но и Минсвязь, МВД, МЧС и, конечно, региональные власти. Европейский пример, на который мы ориентируемся, показывает, что сократить число аварий на дорогах не так важно, как снизить риск в них погибнуть. Именно своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП, в каком бы удаленном уголке нашей страны оно ни произошло, является одним из эффективных инструментов в достижении целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На выживаемость пострадавшего в ДТП влияет, скорость сообщения об аварии. Но даже на федеральных дорогах в некоторых местах плохо работает связь

Еще немного о действиях водителя в ДТП, в котором пострадали люди. Перво-наперво сразу постараться вызвать "скорую помощь". Оказать первую помощь пострадавшему. Первая помощь - это не медицинская помощь, и оказать ее может, в принципе, любой человек. Конечно, было бы хорошо, если бы все, кто садится за руль, имели уверенный навык и могли бы помочь раненому продержаться до приезда врачей. Если дозвониться до "скорой" не удалось, например, по причине отсутствия связи, то после оказания первой помощи необходимо решить вопрос о транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение. Общедоступные средства связи на большинстве автомобильных дорог расположены редко, а вызвать машину скорой помощи из ближайшего населенного пункта можно только обратившись в медицинское учреждение, поэтому вызов и ожидание машины "скорой помощи" займут не минуты, как в городе, а часы. В такой ситуации следует организовать транспортировку пострадавшего своими силами. Лучше на случайном транспорте - в интересах расследования ДТП без крайней надобности не следует использовать машины, связанные с этим происшествием.

Но если поблизости нет других автомобилей, в целях спасения жизни пострадавшего его необходимо немедленно транспортировать в лечебное учреждение на том автомобиле, что есть под рукой. Даже если он стал причиной травмы пострадавшего.

И здесь не надо бояться, что вас привлекут за оставление места ДТП. Это вынужденная мера. И после доставки пострадавшего в больницу нужно просто вернуться на место происшествия, чтобы завершить процессуальные действия. Куда везти пострадавших? Есть такое выражение: лучшая больница - это ближайшая больница. И это действительно так для аварий, произошедших на загородных дорогах. Где отыскать ближайшую, должен подсказать мобильник, для чего связь должна быть на всех дорогах, в каких бы медвежьих местах она ни проходила. Сумели же сотовые операторы договорится о том, что на протяжении всей автомагистрали "Нева" они будут обеспечивать доступ клиентам остальных операторов. Возможно и еще одно решение проблемы. Например, местные власти установят знаки через каждые пять километров с указанием расстояния до больниц как в ту, так и в обратную сторону.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".